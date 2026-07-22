仁川（インチョン）国際空港を出発し、フィリピン・ボラカイへ向かっていた韓国格安航空会社（LCC）「ティーウェイ航空」の旅客機で、乗客が所持していたモバイルバッテリーから煙と火花が発生した。客室乗務員の迅速な対応により事態は早期に収束し、人的被害はなかった。

21日、航空業界とティーウェイ航空によると、前日午前8時50分ごろ、仁川空港を出発したティーウェイ航空TW125便で、離陸直後に乗客が所持していたモバイルバッテリーから煙と火花が発生した。当時、機内には乗客172人が搭乗していた。

客室乗務員は直ちに消火器を噴射して初期消火に当たり、その後、問題となったモバイルバッテリーを水を入れた容器に入れ、再発火を防いだ。

機内に煙が広がると、乗務員は乗客に対し、水でぬらしたティッシュで鼻と口を覆うよう案内するなど安全措置を講じた。ソーシャルメディア（SNS）には、乗客が煙を避けて席を移動したり、鼻と口を覆ったりしている様子を撮影した動画も投稿された。

今回の事故による人的被害はなく、航空機は予定通り現地時間20日正午ごろ、フィリピンのカリボ空港に到着した。

ティーウェイ航空は、乗客と運航・客室乗務員のいずれにも健康上の異常はなく、航空機の点検でも特段の異常は確認されなかったと明らかにした。

問題となったモバイルバッテリーは、乗客が手元で所持していたものであることが確認された。ただ、一部で指摘された機内でのモバイルバッテリーの使用や充電の有無、絶縁テープを取り外していたかどうかについては確認されていない。

ティーウェイ航空は昨年2月から、機内に持ち込むモバイルバッテリーを収納棚に保管することを禁止し、乗客が手元で保管するよう義務付けている。また、今年2月からは機内でのモバイルバッテリーの使用と充電を制限するとともに、充電端子に絶縁テープを貼る、あるいは保護キャップを装着するなど、ショート防止措置を実施している。