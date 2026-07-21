南シナ海で中国海警がフィリピン隊員を棒で殴打　中国が反論映像公開「事実をねじ曲げている」　先に攻撃加えたと主張

フィリピンと中国が領有権を争う南シナ海で、双方が相手の乗組員から攻撃をうけたと主張し、お互い映像を公開して非難の応酬となっています。

フィリピン軍によりますと、きのう午前、南シナ海のスプラトリー諸島にあるアユンギン礁の軍事拠点に中国海警局のボートが接近しました。

船員らが写真や動画を撮影したため、フィリピン軍がゴムボートを出動し、退去するよう警告したところ、中国側の船員が木の棒で隊員の頭に殴りかかり、1人が負傷したということです。

フィリピン軍は映像を公開し、「中国側は隊員の命を危険にさらし、地域の緊張を高めている」と非難しています。

一方、中国側も映像を公開し、フィリピン側が事実をねじ曲げていると非難しました。

中国海警局はフィリンピン側が中国側の警告を無視してゴムボートで接近し、先に棒などで攻撃を加えたと説明しています。

その上で、挑発や虚偽の誇張をやめるよう求め南シナ海での領土主権と海洋権益を断固守ると強調しました。

これをめぐり、アメリカ国務省は声明を出し、「中国の攻撃的な行動を非難し、フィリピン側が示したプロフェッショナルで抑制的な対応を評価する」と発表しました。

フィリピンではきょうからASEAN＝東南アジア諸国連合の外相会議などが開かれ、アメリカの国務長官やフィリピン、中国の外相が出席します。