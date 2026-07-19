【木村 隆志】『VIVANT』パワハラ騒動で見えたTBSとフジの違い…TBSが「影響はない」と言い切れた4つの理由

26日の放送開始を前に衝撃を与えた、ドラマ『VIVANT』（TBS系、日曜21時）の福澤克雄監督によるパワハラ騒動。前作は総視聴人数6000万人超（タイムシフト含む、ビデオリサーチ調べ）の大ヒットとなっただけに、夏秋2クールの大作として制作される今作への影響を懸念する声がネット上で広がっている。

フジテレビ『夫婦別姓刑事』のハラスメント騒動が長期化・泥沼化する中で、TBSは「影響はございません」と放送続行を明言。しかし本当に影響はなく、最終話まで制作・放送されるのか。

名物演出家として知られる福澤監督のキャラクターや今回の騒動の経緯を踏まえつつ、TBSがそう言い切れる根拠、そして『夫婦別姓刑事』との違いに迫る。

前編記事『VIVANT』監督のパワハラ騒動「主演にも容赦せず強い口調」「休憩時間は笑顔も」名物演出家の評判より続く。

フジテレビとの違いが現れた4点

真っ先にあげられるのは、それなりに適切な初動判断ができたからだろう。

まずパワハラを行ったかもしれない人（福澤監督）を現場から遠ざけて被害を訴えた人をケア。その上で業務（撮影）を続行しながら調査を進め、その結果によって処分の有無などの対応を決める。

さらに、被害を訴えた人の状態や希望などを確認しながら、謝罪や改善方法の提示などで当事者間の関係性を回復していく。さらなる被害の訴え、撮影や番宣の大幅な変更、内部資料の流出などがないことを踏まえると、このようなハラスメント発生時のセオリーに近い対応ができたのではないか。

そしてTBSの対応で大きかったのは、「局側の問題を隠そうとしなかった」こと、「局の功労者である福澤監督のパワハラを認めた」こと、「それでも一方的に福澤監督を断罪しなかった」こと、「早々に外部の専門家に丸投げしなかったであろう」ことの4点。

被害を訴えた人に寄り添いながらも、「何を望んでいるのか」「逆に何を望まないのか」を聞き出し、訴えられた人を加害者と決めつけすぎず、解決の道を模索していく。また、撮影現場、人間関係、それぞれの人柄などを知る人々で解決できなければ外部の専門家に頼るという、急ぎながらも適正なステップを踏んでいくことが重要であり、これらがフジテレビとの違いなのかもしれない。

何より「影響はございません」と言い切れたのは、「影響が出てしまうことを、被害を訴えた人が望んでいないから」という理由が推察される。このようなハラスメント対応はTBSとフジテレビだけの問題ではなく、どの業界のどの企業にも当てはまることだけに参考になるはずだ。

一部でTBSが詳細を明かさないことを疑問視するコメントがあり、それをピックアップして不信感をあおるような記事も見かけたが、これらは「ハラスメントの実情を知らず、単にすべてのハラスメントを批判したいだけ」のものだろう。

ハラスメントをめぐるあやうい目線

そもそもハラスメントで訴えた人が絶対的に正しいというわけではなく、本人や周囲への調査が必要。「訴え通り」というケースもあれば、「訴えた人にも改善すべきことがある」というケースや、正当な言動に過剰反応する「ハラスメント・ハラスメント」に該当するケースもある。

また、ハラスメントに該当するケースでも加害と被害の程度があり、一律に厳罰を求めようとするのは無理がある。さらにそれを白か黒かのみで分けたり、世間に詳細を説明したりする必要性はなく、もちろん「知られたくない」というプライバシーの権利もある。

たとえば『夫婦別姓刑事』も佐藤のハラスメントが事実なのか。報じられている通りだとしても現状ほどの罰を与えられる行為なのかはあやしい。現場を取り仕切るフジテレビや両事務所スタッフの責任もあるにもかかわらず、本人たちにすべてを背負わせようとするような対応に無理があるからこそ解決に至らないように見える。

『VIVANT』に対する期待の声が多いことも加わって、TBSの対応が今のところ奏功しているのは間違いないだろう。ただ、これは裏を返せば、放送開始後に続編が酷評されたら、このハラスメント騒動を蒸し返すようなネット記事やSNSのコメントが飛び交うリスクも感じさせられる。

さらに『夫婦別姓刑事』の騒動がまだ沈静化していないため、関連記事が報じられるたびに「TBSはこの点で大丈夫だったのか」などと厳しい視線が注がれる可能性も考えられる。今回の報道でTBSはサッカーのイエローカードを受けたようなものであり、もう1枚もらったら最悪の結果を覚悟しなければいけないのではないか。

少なくとも放送終了までの約半年間、スタッフ、キャストには厳戒態勢が敷かれるだろう。佐藤と橋本の騒動を受けて、「スタッフがキャストに確認・配慮すべき事項が増える」「俳優同士でも確認・配慮し合わなければいけない機会が増える」など制作の難易度は明らかに増している。

加えて撮影以外の時間でも品行方正な振る舞いが求められるなど、窮屈な日々を余儀なくされるのではないか。

コンプラ遵守とクオリティの両立

そして忘れてはならないのは、今回の騒動によってコンテンツ制作における新たな命題が突きつけられたこと。それは「コンプライアンスを遵守しながら、クオリティを追求していかなければならない」という難しさであり、今後はスタッフ、キャストともに心身をすり減らすような状況が続いていくことのように見える。

『VIVANT』のケースでは、福澤監督が現場から離れて遠隔で指示したようだが、この対応によって作品のクオリティが下がる可能性こそあれ、上がる可能性があるとは考えづらい。福澤監督が思い描いていた演出ができたのか、十分な意思疎通ができたのかなどはわからず、クオリティという点においては「影響はございません」と言い切れないのではないか。

キャストやスタッフ個人から見れば、作品のために自分が犠牲になって我慢する必要性はなく、個人の尊重を第一に考えるのは当然としても、それで作品のクオリティが下がってしまうのは避けたいところ。個人の尊重を第一に考えつつ、ほぼ同時に作品のクオリティを確保するような対応をしていかなければ、ヒット作は生まれづらくなっていくだろう。

そんなバランス感覚を求められるのはテレビ局だけではなく、さまざまな“現場の力”が強みの企業も同様。特に制作、企画、販売、宣伝、プロデュースなどで利益を生み出していく企業は、個人を尊重しながら、いかにその強みを保ち、さらにコンプライアンスを守っていくのか。ガバナンスのバランス感覚が求められる。

ドラマ制作の現場で言えば、ハラスメントを恐れてコミュニケーションを減らし、距離を取るのではなく、向き合って信頼関係を築き、時に異なる意見を交わすことをいとわない姿勢が評価につながっていくのかもしれない。

とはいえ、『VIVANT』に関しては、かけた予算と時間、かかわったキャストとスタッフ、異例の長期海外ロケ、視聴者の期待などを踏まえると、たとえ重要人物のハラスメントがあったとしても、よほど悪質なものでない限り、個人の問題による放送延期や中止は考えづらい。

26日の第1話放送後、批判ではなく「面白かった」という声があふれることを祈りたいところだ。

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