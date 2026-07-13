「美しいな」「和を感じる紋様」海外サイトがリークした、なでしこジャパンの“新アウェーユニ”が話題！「素敵なデザインだ」
クラブや代表チームのユニホーム情報を日々発信している海外サイト『FOOTY HEADLINES』は７月13日、2027年女子ワールドカップで日本女子代表が着用するとされるアウェーユニホームのデザインをリークした。
同サイトは「2027年女子ワールドカップ日本代表のアウェーユニホームのデザインを独占的にリークすることができた。特注のスタイリッシュなデザインが明らかになった」と紹介。さらに、「アディダスがデザインした2027年女子W杯日本代表のアウェーシャツは、パープル系の濃淡を用いた複雑なデザインが特徴的。淡いパープルの背景には花柄と曼荼羅模様が繰り返し施され、精緻な視覚効果を生み出している」と説明している。
また、「アディダスの象徴的なトレフォイルロゴと日本サッカー協会（JFA）のエンブレムは濃いパープルで配色され、淡いパープルのベースカラーとのコントラストは控えめ。紫色を選んだのは、日本代表が近年使用しているサブカラーパレットと一致しており、なでしこに認識しやすい外観を与えている」と、そのデザインコンセプトにも触れた。
同サイトによれば、この新アウェーキットはアディダス製で、2027年春に正式発売される予定だという
繊細な和柄を思わせるリークされたデザインには、SNS上で「美しいな」「和を感じる紋様」「素敵なデザインだ」「日本は期待を裏切らない」「ああ、財布が…」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「濃い紫に複雑デザイン」海外サイトがリークしたなでしこJの新アウェーキット
同サイトは「2027年女子ワールドカップ日本代表のアウェーユニホームのデザインを独占的にリークすることができた。特注のスタイリッシュなデザインが明らかになった」と紹介。さらに、「アディダスがデザインした2027年女子W杯日本代表のアウェーシャツは、パープル系の濃淡を用いた複雑なデザインが特徴的。淡いパープルの背景には花柄と曼荼羅模様が繰り返し施され、精緻な視覚効果を生み出している」と説明している。
同サイトによれば、この新アウェーキットはアディダス製で、2027年春に正式発売される予定だという
繊細な和柄を思わせるリークされたデザインには、SNS上で「美しいな」「和を感じる紋様」「素敵なデザインだ」「日本は期待を裏切らない」「ああ、財布が…」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「濃い紫に複雑デザイン」海外サイトがリークしたなでしこJの新アウェーキット