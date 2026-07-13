第108回全国高校野球選手権・愛知県大会

野球は9回まで何が起こるかわからない、それを地で行くような試合が第108回全国高校野球選手権の愛知県大会3回戦であり、ファンの間で話題となっている。

過去、夏の甲子園に2度出場している豊田大谷が小牧と戦った県3回戦。試合は小牧が6回まで毎回の9得点を挙げ主導権を握った。7回表、豊田大谷はやっと小牧を無得点に抑えると、試合はここから動き出す。

コールド負け寸前だった豊田大谷は7回に7点、8回に2点を奪い9-9の同点。さらに9回に1点を奪い10-9でサヨナラ勝ちを収めた。現在検討が進んでいる7回制を導入していた場合、試合は逆転まで至らなかったことになる。

この結果にファンからは「コールド負け直前からの大逆転気持ちよすぎるだろうな」「なんじゃこりゃ！9点差を逆転か。すごい」「これぞ高校野球。最後まで何があるか分からない」と驚きのコメントが集まった。

さらに「7回制反対論キタコレ」「残念ながら7回制だとこの試合は見れません」「やっぱ野球は9回までやらないと面白くないよなあ！！！」「野球が9イニング制である理由」と、7回制の是非と結び付けた声も多かった。



（THE ANSWER編集部）