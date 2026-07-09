意外と知らない「毎日パンを食べると病気になる」説の真相。「パンそのものが悪いわけではない」最新研究が示す事実
健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、「『毎日パンを食べると病気になる』は本当？最新研究で分かった パンと病気の本当の関係」と題した動画を公開した。動画では、SNSなどで散見される「パンは体に悪い」という説の真相と、パンとの健康的な付き合い方について解説している。
むらまつ氏は冒頭で、パン自体が病気を作るわけではないと明言する。最近の栄養学の研究では、特定の食品が悪いというより、多くの人が陥りがちな「ある習慣」が健康に大きく影響すると考えられている。むらまつ氏はこのテーマについて、3つの重要なポイントを提示した。
1つ目のポイントは、パンが「悪者」にされる理由についてである。むらまつ氏は、医師や看護師の中にもパンを否定する人がいる事実に触れつつ、本当に問題視すべきは「食べ方」であると指摘する。朝も昼もパンだけで野菜やタンパク質をほとんど摂らないような「偏った食べ方が問題」だと語った。
2つ目のポイントとして、健康を左右するのは特定の食品ではなく「毎日の食生活全体」であると述べる。パンをやめても体調が変わらない人がいる一方で、パンを食べていても元気な人もいる。むらまつ氏はこの違いについて、睡眠、運動、ストレス、そして食事全体のバランスが関係していると説明し、普段どんな生活をしているかを見る方が大切であると述べた。
3つ目のポイントは、「どんなパンを、どのぐらい食べるか」である。毎日菓子パンを何個も食べるのと、シンプルな材料で作られたパンを適量食べるのとでは、体への影響は当然違ってくる。また、体質によってグルテンフリーが合う人もいれば、気にしなくても問題ない人もおり、人によって選ぶべきパンは異なると語る。
むらまつ氏は最後に「パンを敵にする必要はない」と結論付ける。流行に振り回されたり、ただパンを我慢したりするのではなく、パンを理解し、正しく選んで上手に付き合うことこそが、より健康的で充実した食生活への鍵となるようだ。
むらまつ氏は冒頭で、パン自体が病気を作るわけではないと明言する。最近の栄養学の研究では、特定の食品が悪いというより、多くの人が陥りがちな「ある習慣」が健康に大きく影響すると考えられている。むらまつ氏はこのテーマについて、3つの重要なポイントを提示した。
1つ目のポイントは、パンが「悪者」にされる理由についてである。むらまつ氏は、医師や看護師の中にもパンを否定する人がいる事実に触れつつ、本当に問題視すべきは「食べ方」であると指摘する。朝も昼もパンだけで野菜やタンパク質をほとんど摂らないような「偏った食べ方が問題」だと語った。
2つ目のポイントとして、健康を左右するのは特定の食品ではなく「毎日の食生活全体」であると述べる。パンをやめても体調が変わらない人がいる一方で、パンを食べていても元気な人もいる。むらまつ氏はこの違いについて、睡眠、運動、ストレス、そして食事全体のバランスが関係していると説明し、普段どんな生活をしているかを見る方が大切であると述べた。
3つ目のポイントは、「どんなパンを、どのぐらい食べるか」である。毎日菓子パンを何個も食べるのと、シンプルな材料で作られたパンを適量食べるのとでは、体への影響は当然違ってくる。また、体質によってグルテンフリーが合う人もいれば、気にしなくても問題ない人もおり、人によって選ぶべきパンは異なると語る。
むらまつ氏は最後に「パンを敵にする必要はない」と結論付ける。流行に振り回されたり、ただパンを我慢したりするのではなく、パンを理解し、正しく選んで上手に付き合うことこそが、より健康的で充実した食生活への鍵となるようだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
【意外と知らない】安いパンを選ぶ人ほど将来損をする？健康を守るパン選びの裏側
「砂糖・油・小麦・卵・乳不使用」で作る、焼きたて健康米粉パンの作り方を解説
「しっかり寝たのに眠い…」その原因、実は朝食かも？知らないと損する選び方
チャンネル情報
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！