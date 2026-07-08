【台風速報】大型で非常に強い台風9号が先島諸島へ接近！今後の進路と影響まとめ
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネルにて、「【台風9号＋次の台風候補】警報級の高波始まる 10日～11日に非常に強い勢力で接近へ その後も台風発生続く可能性｜台風情報」と題した動画を公開した。大型で非常に強い勢力の台風9号による沖縄・先島諸島への影響と、今後の台風発生の可能性について最新の予測を解説している。
台風9号は大型で非常に強い勢力を保ったまま北西へ進んでおり、10日後半から11日前半にかけて先島諸島に最も接近する見通しである。暴風域が大きく、先島諸島では長期間にわたって激しい暴風雨にさらされる危険がある。
具体的な雨と風の予想として、10日から次第に風雨が強まり、11日未明からは非常に激しい雨が降る恐れがある。11日18時までの予想24時間雨量は、八重山地方で200ミリ、宮古島地方で150ミリとなっている。風も猛烈で、10日の予想最大瞬間風速は八重山地方で60メートル、宮古島地方で45メートルに達する。松浦氏は「11日はこれを超える風になってくる可能性もある」と警戒を強めた。
また、波の高さは10日から11日にかけてピークを迎え、10メートルを超える猛烈なしけとなる予想だ。さらに「ここに高潮が加わってくる」と述べ、沿岸部での浸水に対する厳重な警戒を呼びかけている。
さらに、台風9号の通過後も油断はできない。マリアナ諸島付近で新たな熱帯低気圧が発生する見込みであり、太平洋高気圧の偏りによって「割と北上はしていきやすい」と分析。気圧の谷に吸い込まれるように日本付近へ進む可能性を示唆した。また、別の熱帯擾乱も予想されており、台風が連続して発生しやすい状況が続くと指摘した。
今回の台風9号は、先島諸島を中心に長時間の暴風雨と高波をもたらす極めて危険な台風である。早めの暴風対策や警戒が不可欠だ。さらに後続の台風リスクも高まっているため、こまめに最新の気象情報を確認し、備えを徹底したい。
台風9号は大型で非常に強い勢力を保ったまま北西へ進んでおり、10日後半から11日前半にかけて先島諸島に最も接近する見通しである。暴風域が大きく、先島諸島では長期間にわたって激しい暴風雨にさらされる危険がある。
具体的な雨と風の予想として、10日から次第に風雨が強まり、11日未明からは非常に激しい雨が降る恐れがある。11日18時までの予想24時間雨量は、八重山地方で200ミリ、宮古島地方で150ミリとなっている。風も猛烈で、10日の予想最大瞬間風速は八重山地方で60メートル、宮古島地方で45メートルに達する。松浦氏は「11日はこれを超える風になってくる可能性もある」と警戒を強めた。
また、波の高さは10日から11日にかけてピークを迎え、10メートルを超える猛烈なしけとなる予想だ。さらに「ここに高潮が加わってくる」と述べ、沿岸部での浸水に対する厳重な警戒を呼びかけている。
さらに、台風9号の通過後も油断はできない。マリアナ諸島付近で新たな熱帯低気圧が発生する見込みであり、太平洋高気圧の偏りによって「割と北上はしていきやすい」と分析。気圧の谷に吸い込まれるように日本付近へ進む可能性を示唆した。また、別の熱帯擾乱も予想されており、台風が連続して発生しやすい状況が続くと指摘した。
今回の台風9号は、先島諸島を中心に長時間の暴風雨と高波をもたらす極めて危険な台風である。早めの暴風対策や警戒が不可欠だ。さらに後続の台風リスクも高まっているため、こまめに最新の気象情報を確認し、備えを徹底したい。
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。