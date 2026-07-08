【7月3日放送『news every.』より】

イランで、アメリカなどの空爆で2月に殺害された最高指導者を、国を挙げて弔うための行事が開かれました。イラン政府は行事の期間中、アメリカなどが停戦を破らないよう強く警告しています。緊張が続くイランを取材しました。

◇

イランの首都テヘランからお伝えします。攻撃で被害を受けたイランの司法省関連の建物の前です。イラン側の説明によりますと、ことし3月にアメリカとイスラエルから攻撃を受けたということで、建物の上部が大きく崩れ落ち、激しく破損しているのが分かります。

その近くにあるのが、世界遺産のゴレスタン宮殿です。イランの歴史的な建築物の1つで、攻撃の衝撃波によって一部が損傷しました。

今回の取材ですが、制限がかかっています。イラン政府によるメディアツアーに同行しているからです。言い換えれば、イラン側が世界に見せたい場所を取材し、伝えているともいえます。アメリカとイスラエルの攻撃による惨状を、世界に訴える狙いがあるとみられます。

取材していて制限を一番感じるのは、イラン市民の生の声がなかなか聞こえないという現実です。

移動途中、取材に応じてもらえないか地元の人に声をかけてみましたが、当局による情報統制などを気にしているのか、カメラの前で話すことを拒む人が多かった印象です。ただ、カメラがない状態で今回、地元住民に戦闘開始直後について聞くと、当時を思い出し「1時間に何度も攻撃を受けた。思い出すだけで恐ろしい」と話している人もいました。

イラン国内には、安心して暮らせる日常そのものが奪われた現実もあります。さらに、イラン市民の苦しみは戦闘による被害だけではなく、その前から続くイラン政府による「抑圧による苦しみ」も伝えられています。ことし1月には、政権に対する大規模デモも起きています。