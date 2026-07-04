【神アイテム】1万5千円台で買える最強の有線イヤホンはこれだ！専門店スタッフが厳選した絶対損しないTier表
イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンが「【約15,000円で買える！】有線イヤホンのTier表つくってみたら、最強の布陣が出来た！【2026最新！】」を公開した。動画では、同店スタッフのはまちゃんとゆーでぃらが、1万5千円前後の有線イヤホンを多角的に採点し、実用的なTier表（格付け）を作成している。
今回の企画では、売上上位かつ評価の高い人気製品を厳選。「低音」「中音」「高音」の品質に加え、「デザイン」「機能性」の5項目を各10点満点で評価し、スタッフ3名の合計得点で総合的なランキングを決定した。
数ある製品の中で最高評価の「SSランク」に輝いたのは、総合122点を獲得したqdcの「FRONTIER」だ。シングルBAドライバー構成ながら、はまちゃんは「細やかな表現とダイナミックな表現を両立する絶妙なバランス感覚」と高く評価。半透明で内部の構造が見えつつ、ミラーグラデーションが美しい特殊コーティングの筐体デザインも高得点につながった。
同じくSSランク入りを果たしたのが、総合117点の水月雨（MOONDROP）「Aria 2」である。かなぶんが「ボーカルの解像度、透明感にうっとりです」と絶賛したほか、ゆーでぃも「結構低音も出てきてバランスいい」と語る。金属筐体の重厚な質感や、真鍮金メッキが施されたノズルなど、高級感あふれる仕上がりも魅力だ。また、SIVGA「Que UTG」も総合114点を獲得し、天然木材のフェイスプレートが目を引くデザインで「クラシック、生音を聴くならコレだ」と評された。
スタッフ陣は単なる音質比較にとどまらず、プラグの交換機構やリケーブルのしやすさといった機能面も細かく検証。専門店ならではの深い知見に基づく、こだわりの採点基準が光っている。
価格以上のパフォーマンスを持つ製品がひしめく1万5千円前後の有線イヤホン市場。今回のTier表は、音の傾向やデザイン、拡張性といったさまざまな視点から、長く愛用できる「正解の1本」を見つけ出すための実用的なガイドとなるはずだ。
今回の企画では、売上上位かつ評価の高い人気製品を厳選。「低音」「中音」「高音」の品質に加え、「デザイン」「機能性」の5項目を各10点満点で評価し、スタッフ3名の合計得点で総合的なランキングを決定した。
数ある製品の中で最高評価の「SSランク」に輝いたのは、総合122点を獲得したqdcの「FRONTIER」だ。シングルBAドライバー構成ながら、はまちゃんは「細やかな表現とダイナミックな表現を両立する絶妙なバランス感覚」と高く評価。半透明で内部の構造が見えつつ、ミラーグラデーションが美しい特殊コーティングの筐体デザインも高得点につながった。
同じくSSランク入りを果たしたのが、総合117点の水月雨（MOONDROP）「Aria 2」である。かなぶんが「ボーカルの解像度、透明感にうっとりです」と絶賛したほか、ゆーでぃも「結構低音も出てきてバランスいい」と語る。金属筐体の重厚な質感や、真鍮金メッキが施されたノズルなど、高級感あふれる仕上がりも魅力だ。また、SIVGA「Que UTG」も総合114点を獲得し、天然木材のフェイスプレートが目を引くデザインで「クラシック、生音を聴くならコレだ」と評された。
スタッフ陣は単なる音質比較にとどまらず、プラグの交換機構やリケーブルのしやすさといった機能面も細かく検証。専門店ならではの深い知見に基づく、こだわりの採点基準が光っている。
価格以上のパフォーマンスを持つ製品がひしめく1万5千円前後の有線イヤホン市場。今回のTier表は、音の傾向やデザイン、拡張性といったさまざまな視点から、長く愛用できる「正解の1本」を見つけ出すための実用的なガイドとなるはずだ。
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