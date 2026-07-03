ノルウェー代表FWハーランドの恋人が観戦コーディネートを披露

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で快進撃を続けるノルウェー代表。

“怪物”の名をほしいままにしている絶対的エースのFWアーリング・ハーランドをピッチ外で支える恋人、イザベル・ハウグセン・ヨハンセンさんのスタジアムでの応援スタイルが、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

イザベルさんは自身の公式インスタグラムを更新し、「夢のよう！私たちはみんなとても誇りに思っているわ」というメッセージとともに、熱気あふれるスタジアムのスタンドで撮影された写真を公開した。

注目を集めたのは、その見事な観戦コーディネートだ。ハーランドの背番号であるノルウェー代表のユニフォームにデニムのショートパンツを合わせ、さらに開催国アメリカの文化に敬意を表したようなカウボーイハットとウエスタンブーツを見事に着こなしている。

このキュートな“カウガール”姿には、ピッチで躍動するハーランド本人も「Yeeeehaw!（イーハー！）」とテンション高く反応。さらに、世界中のファンからも「ノルウェーのファーストレディだ」「カウボーイブーツとハット!!!!!!! 最高だね ノルウェーおめでとう!!!」「今、一番大好きなカップル！」「魔法のようだ」「どこを探しても娘用の（この）ユニフォームが見つからないわ!!!!」と、イザベルさんを称賛する声が相次いで寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）