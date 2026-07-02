6月29日、田中みな実（39）と亀梨和也（40）がそれぞれの公式サイトを通じて結婚と第一子妊娠を公表した。

直筆の連名で発表されたコメントには、《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します》と決意が綴られていた。

「2023年9月に発売された女性誌の対談で知り合った田中さんと亀梨さんは、2024年4月放送のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）での共演をきっかけに距離を縮めたと言われています。

プロ意識が高いことで知られている2人は、交際が報じられていながらも、2ショットなどの“決定的な証拠”を撮られることはありませんでした」（スポーツ紙記者）

一部週刊誌で破局報道もあった中でのゴールインだが、「ある予兆があり、いよいよ結婚するのではないかと噂になっていました」と語るのは芸能関係者。

「サントリーのアルコール飲料『タコハイ』のCMに田中さんが、2023年3月から出演していました。CMの評判は上々で、販売数量が発売初月から100万ケースを記録する大ヒット。『タコハイ』といえば田中さんというイメージが定着していましたが、今年2月からはメインキャラクターに二宮和也さん（43）が起用されています。

アルコール飲料のCM契約中の妊娠は御法度。芸能界では子供を授かることを考えて、アルコール飲料のCM契約を終了する例は多くあり、田中さんもそうだったのかもしれません」

今回の授かり婚は計画通りだったのかもしれないーー。