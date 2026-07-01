原菜乃華＆ACEes作間龍斗が“秘密の逃避行” 『ないものねだりの君に光の花束を』特報＆ティザービジュアルが解禁
俳優の原菜乃華、ACEesの作間龍斗がW主演する映画『ないものねだりの君に光の花束を』が11月20日から公開されることが決定した。『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（スターツ出版文庫）で知られる汐見夏衛氏の原作（角川文庫/KADOKAWA）を実写化。このほど、特報・ティザービジュアルが公開された。
【動画】作間龍斗＆原菜乃華、2人だけの“秘密の逃避行”『ないものねだりの君に光の花束を』予告
主人公はすべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）。同じクラスの真昼（作間）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる……。
「彼のために、私は一緒に街を出た」――影子のモノローグから始まる特報映像では、そのまばゆい笑顔で周囲を照らし、誰からも愛される“特別な彼”真昼の姿が映し出されていく。正反対のようにも見える2人は、思いがけず図書委員を務めることに。“自分にはない特別なもの”を持つ真昼に引け目を感じていた影子だったが、図書館でともに過ごす時間が、少しずつ2人の心の距離を縮めていく。
しかし、「あの頃、私は大きな思い違いをしていた」という影子のナレーションとともに、空気は一変。小さくうずくまり、凍りついたような眼差しを浮かべたまま、「もう、逃げたいな…」と絞り出すような真昼の声が静かに響く。やがて、「逃げたいって、死にたいって意味でしょ？」と涙ながらに訴えかける影子の姿も――。
真昼へのまっすぐな想いを滲ませながら不穏な空気だけを残し、映像は幕を閉じる。真昼が抱える切ない過去と秘密とは。そして2人だけの“秘密の逃避行”の行方とは。
あわせて解禁されたティザービジュアルでは、「＜特別＞な彼がねだったものは、私の＜普通＞でした」というキャッチコピーとともに、そっと手を差し伸べる影子と、影子を見つめる真昼の姿を活写。すべてを包み込むような柔らかな光が差し込む“大切な場所＝図書館”で、心を通わせていく2人の物語に期待が膨らむビジュアルに仕上がった。7月17日からティザービジュアルを使用したムビチケカード券も発売開始される。
【動画】作間龍斗＆原菜乃華、2人だけの“秘密の逃避行”『ないものねだりの君に光の花束を』予告
主人公はすべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原）。同じクラスの真昼（作間）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、真昼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる……。
しかし、「あの頃、私は大きな思い違いをしていた」という影子のナレーションとともに、空気は一変。小さくうずくまり、凍りついたような眼差しを浮かべたまま、「もう、逃げたいな…」と絞り出すような真昼の声が静かに響く。やがて、「逃げたいって、死にたいって意味でしょ？」と涙ながらに訴えかける影子の姿も――。
真昼へのまっすぐな想いを滲ませながら不穏な空気だけを残し、映像は幕を閉じる。真昼が抱える切ない過去と秘密とは。そして2人だけの“秘密の逃避行”の行方とは。
あわせて解禁されたティザービジュアルでは、「＜特別＞な彼がねだったものは、私の＜普通＞でした」というキャッチコピーとともに、そっと手を差し伸べる影子と、影子を見つめる真昼の姿を活写。すべてを包み込むような柔らかな光が差し込む“大切な場所＝図書館”で、心を通わせていく2人の物語に期待が膨らむビジュアルに仕上がった。7月17日からティザービジュアルを使用したムビチケカード券も発売開始される。