【映画ランキング】『Michael／マイケル』V3、まもなく興収40億円突破！ 『ケロロ軍曹』新作は4位発進
6月26〜28日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『Michael／マイケル』が週末金土日動員41万4000人、興収6億6700万円をあげ、公開から3週連続首位。累計では動員245万人、興収39億円を突破している。
【写真で見る】6月12〜14日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、新生DCユニバースの1作品として、スーパーマン／クラーク・ケントのいとこであるカーラ・ゾー＝エルの戦いを描いた『スーパーガール』が、初週土日動員11万5000人、興収1億8800万円をあげ初登場。
3位は、先週2位発進を決めた『黒牢城』が、週末金土日動員万8000人、興収1億5200万円を記録しランクイン。累計では動員44万人、興収6億円を突破した。
4位は、人気アニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が初登場。5位にも、やなせたかし原作の児童向けアニメーションの劇場版37作目『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が初登場でランクインした。
その他6位には、公開6週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』がランクイン。累計では動員181万人、興収30億円を突破。また8位には、公開10週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が入った。累計では、動員564万人、興収77億円を超え、歴代ランキングでトップ100位内に入った。
6月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『スーパーガール』
第3位：『黒牢城』
第4位：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
第5位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第6位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第7位：『免許返納!?』
第8位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第9位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第10位：『プラダを着た悪魔２』
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2位は、新生DCユニバースの1作品として、スーパーマン／クラーク・ケントのいとこであるカーラ・ゾー＝エルの戦いを描いた『スーパーガール』が、初週土日動員11万5000人、興収1億8800万円をあげ初登場。
4位は、人気アニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が初登場。5位にも、やなせたかし原作の児童向けアニメーションの劇場版37作目『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』が初登場でランクインした。
その他6位には、公開6週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』がランクイン。累計では動員181万人、興収30億円を突破。また8位には、公開10週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が入った。累計では、動員564万人、興収77億円を超え、歴代ランキングでトップ100位内に入った。
6月26〜28日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『Michael／マイケル』
第2位：『スーパーガール』
第3位：『黒牢城』
第4位：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』
第5位：『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』
第6位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第7位：『免許返納!?』
第8位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第9位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第10位：『プラダを着た悪魔２』