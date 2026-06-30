福山雅治“機長”『JET STREAM』に“キャビンアテンダント”ホラン千秋が加入 60周年目前で初の2人体制に
TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットで放送中の深夜番組『JET STREAM』（月〜金 深0：00）では、7月6日の放送からリニューアルを果たし、現“機長”の福山雅治に加え、新たに“キャビンアテンダント”としてホラン千秋が就任し、番組初となる2人体制での放送がスタートする。
【写真】「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」自撮りショット添え“鑑賞報告”する福山雅治
『JET STREAM』は、TOKYO FMの前身で東海大学の実用化試験放送局「FM東海」時代の1967年7月に放送を開始し、来年2027年に60周年を迎える“民放FMラジオ最長寿番組”。7月から【JET STREAM 60th YEAR】と位置づけ、レガシーを継承しながら新たな未来に向けて番組をリニューアル。福山＆ホランという豪華タッグが夜間飛行に誘う。
ホラン千秋は『JET STREAM』出演にあたり「中学生の頃、テスト前になると『JET STREAM』のしっとりとした音楽を合図に夜の勉強スイッチを入れていたことを思い出します。長く歴史があり、自分にとっても思い出深い番組に携われることを光栄に思います」と意気込んでいる。
番組リニューアルでは、長きにわたり受け継がれてきた番組コンセプト「午前零時の音楽の定期便」を再構築し、珠玉のワールドミュージックを週替わりで特集する“サウンドグラフィティ”を番組のメインコンテンツに刷新。リニューアル初回の7月6日週は、「ビートルズ来日60周年特集〜ロンドンから羽田へ〜」を届ける。
【写真】「バレないのがすごい」「同じ空間にいた人羨ましい」自撮りショット添え“鑑賞報告”する福山雅治
『JET STREAM』は、TOKYO FMの前身で東海大学の実用化試験放送局「FM東海」時代の1967年7月に放送を開始し、来年2027年に60周年を迎える“民放FMラジオ最長寿番組”。7月から【JET STREAM 60th YEAR】と位置づけ、レガシーを継承しながら新たな未来に向けて番組をリニューアル。福山＆ホランという豪華タッグが夜間飛行に誘う。
番組リニューアルでは、長きにわたり受け継がれてきた番組コンセプト「午前零時の音楽の定期便」を再構築し、珠玉のワールドミュージックを週替わりで特集する“サウンドグラフィティ”を番組のメインコンテンツに刷新。リニューアル初回の7月6日週は、「ビートルズ来日60周年特集〜ロンドンから羽田へ〜」を届ける。