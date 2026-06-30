「なんて素敵なんだ」「愛が溢れている」しゃがみ込む日本代表戦士に…ブラジル指揮官が見せた“振る舞い”に海外反響「信じられないほど感動的」【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表と対戦し、１−２で逆転負け。ベスト16進出とはならなかった。
試合終了のホイッスルが鳴り敗退が決まった瞬間、日本の選手たちはピッチに倒れ込み、涙を流す姿も見られた。一方、勝利したブラジルの選手たちは健闘を称え、肩を抱いたり、声をかけたりするなど、スポーツマンシップあふれる光景が広がった。
そんななか、ブラジルを率いるイタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティ監督の振る舞いにも注目が集まっている。
英メディア『Sky Sports』イタリア版の公式インスタグラムは、試合後にアンチェロッティ監督がしゃがみ込む日本代表DF谷口彰悟のもとへ歩み寄り、頭に優しく手を置いて労う瞬間を収めた写真を公開した。
この投稿には海外ファンから反響が寄せられ、「なんて素敵な写真なんだ」「アンチェロッティはやはり紳士だ」「日本のサポーターや選手たちの品格も称賛に値する」「信じられないほど感動的」「愛が溢れている」「素晴らしい試合だったよ」「この写真には、言葉など必要ない」といったコメントが並んだ。
勝敗は分かれたものの、互いをリスペクトする両チームの姿勢と、名将アンチェロッティ監督が見せた温かな振る舞いが、ファンの胸を打ったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表DFに対するブラジル指揮官の“紳士的”シーン
試合終了のホイッスルが鳴り敗退が決まった瞬間、日本の選手たちはピッチに倒れ込み、涙を流す姿も見られた。一方、勝利したブラジルの選手たちは健闘を称え、肩を抱いたり、声をかけたりするなど、スポーツマンシップあふれる光景が広がった。
英メディア『Sky Sports』イタリア版の公式インスタグラムは、試合後にアンチェロッティ監督がしゃがみ込む日本代表DF谷口彰悟のもとへ歩み寄り、頭に優しく手を置いて労う瞬間を収めた写真を公開した。
この投稿には海外ファンから反響が寄せられ、「なんて素敵な写真なんだ」「アンチェロッティはやはり紳士だ」「日本のサポーターや選手たちの品格も称賛に値する」「信じられないほど感動的」「愛が溢れている」「素晴らしい試合だったよ」「この写真には、言葉など必要ない」といったコメントが並んだ。
勝敗は分かれたものの、互いをリスペクトする両チームの姿勢と、名将アンチェロッティ監督が見せた温かな振る舞いが、ファンの胸を打ったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表DFに対するブラジル指揮官の“紳士的”シーン