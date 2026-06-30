桑田佳祐最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」がオリコン週間“アルバム”ランキングで初登場1位を獲得

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桑田佳祐が、6月24日に約10年ぶりとなる最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」をリリース。同作が2026/7/6付オリコン週間“アルバム”ランキングで初登場1位を獲得し、話題となっている。

■収録曲数のボリュームから、オリコンランキング上の換算が想定外のアルバム扱いに

「人誑し / ひとたらし」は、TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌「人誑し / ひとたらし」、エンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」をはじめ「南谷ミュージック・シティー」やカンロTVCMソングなど、ジャンル豊かな全7曲を収録した作品。

シングルとして打ち出されていながら、収録曲数が大ボリュームの7曲になった兼ね合いで、オリコンランキング上の換算が想定外のアルバム扱いとなっている。

それにより、本作で桑田佳祐は、2022年にリリースされたベストアルバム『いつも何処かで』に続き7作連続・通算9作目となるオリコン週間アルバムランキング1位を獲得（2026/7/6付）。さらに、70歳4ヵ月でのアルバム1位獲得となり、自身のキャリアにおいて30代、40代、50代、60代、70代の5年代にわたりアルバムランキング1位と記録を更新。年齢5年代連続でアルバム1位を獲得したアーティストとしては史上4人目、男性アーティストでは史上2人目となる快挙を達成した。

70歳・古希を迎えた2026年も、TVアニメ『あかね噺』主題歌の書き下ろし、約10年ぶりとなるCDシングルのリリース、そして全国アリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026』の開催など、精力的な活動を続ける桑田佳祐。夏本番を控え、その活躍からますます目が離せない。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi_sg



2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

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