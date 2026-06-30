【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図

気象庁の30日（火）と7月1日（水）の「アジア太平洋予想天気図」で、日本のはるか南東にTD（TROPICAL DEPRESSION）＝「熱帯低気圧」の予想が出ています。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

動画とでは、この熱帯低気圧は最大風速20ｍ以上に発達しながら日本の南の海上を西に進み、８日ごろから10日ごろにかけて沖縄の南の海上に達する計算です。

で、発生が予想されているこのTD＝熱帯低気圧の動きを詳しく見ていきます。

雨と風シミュレーション７月１０日（金）まで 日本に向かう計算も

では、熱帯低気圧とみられる「反時計回りの渦」は、１日から５日にかけて次第に発達しながら西寄りに進み、６日ごろにはサイパン付近で風速２０ｍ以上になる予想です。７月６日ごろにはサイパンやグアムを直撃すると予想されています。

８日から１０日にかけては次第に北寄りに進み、沖縄の南の海上に達する予想です。

海外の気象機関のシミュレーションでも、日本の方向に向かうものも存在します。

こうしたシミュレーション画像は予想のひとつで、進路や速度は大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される台風情報に注意してください。

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