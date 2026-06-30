「連日38℃前後」フランス在住の雨宮塔子、現地の“酷暑”伝える「#27年間パリにいるけど #今までで一番暑いかも」 自宅では“クーラーなし”生活で「夜も寝苦しく…」
フランス・パリ在住のフリーアナウンサー、雨宮塔子（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。「ヨーロッパの記録的な熱波は日本でもニュースになっているみたいですが、本当に暑いです」「連日38℃前後 暑〜い」と、現地で“酷暑”を過ごす現状を写真とともに伝えた。
【写真】「連日38℃前後 暑〜い」「毎日ショーパンです」パリから“酷暑”の近況を伝える雨宮塔子
パリの近況について、雨宮は「社会生活にも影響が出ていて、学校の休校・短縮授業だけでなく、よく行くパン屋さんなども臨時休業になっていました」と紹介。自宅にはクーラーがないといい「夜も寝苦しく、保冷剤を首の後ろにあてながら寝ています」と明かした。
体感としては「#27年間パリにいるけど #今までで一番暑いかも」と伝え、「#毎日ショーパンです」と最近のお決まりの服装についても紹介していた。
雨宮は1999年にTBSを退社後、西洋美術史とフランス語の勉強のため渡仏。2002年にパティシエの青木定治氏と結婚し、翌年に長女、05年に長男を出産、15年3月に離婚した。16年7月〜19年5月まで古巣のTBS『NEWS23』キャスターを担当したが、現在は再びフランスでの生活を送っている。
【写真】「連日38℃前後 暑〜い」「毎日ショーパンです」パリから“酷暑”の近況を伝える雨宮塔子
パリの近況について、雨宮は「社会生活にも影響が出ていて、学校の休校・短縮授業だけでなく、よく行くパン屋さんなども臨時休業になっていました」と紹介。自宅にはクーラーがないといい「夜も寝苦しく、保冷剤を首の後ろにあてながら寝ています」と明かした。
雨宮は1999年にTBSを退社後、西洋美術史とフランス語の勉強のため渡仏。2002年にパティシエの青木定治氏と結婚し、翌年に長女、05年に長男を出産、15年3月に離婚した。16年7月〜19年5月まで古巣のTBS『NEWS23』キャスターを担当したが、現在は再びフランスでの生活を送っている。