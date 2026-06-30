キャラクターのチャームを持ち歩けるクリアケース！ Premium Style「AirPods Pro3用 ソフトケース」

記事ポイント ディズニーキャラ全7種から選べるAirPods Pro3用ソフトケースTPU×マイクロドット加工でAirPods Pro3を傷・衝撃から保護キャラクター世界観のチャーム＆ビーズストラップ付属 ディズニーキャラ全7種から選べるAirPods Pro3用ソフトケースTPU×マイクロドット加工でAirPods Pro3を傷・衝撃から保護キャラクター世界観のチャーム＆ビーズストラップ付属

Premium Styleが、ディズニーキャラクターをモチーフにしたチャームとビーズストラップ付きのAirPods Pro3用ソフトケースを2026年6月19日（金）に発売します。

Premium Style「AirPods Pro3用 ソフトケース」

発売日：2026年6月19日（金）参考価格：3,480円（税込）対応機器：AirPods Pro3デザイン：7種（ミッキーマウス／くまのプーさん／スティッチ／ディズニーマリー／ベイマックス／ズートピア／トイ・ストーリー）素材：TPU販売場所：家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店、ECサイト

Premium StyleはPGAが展開するスマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランドです。

上質で洗練されたデザインを通じて日常をさりげなく格上げするプロダクトづくりを掲げており、ディズニーを含む複数のライセンスのもとキャラクターデザイン商品も幅広く手がけています。

今回のソフトケースは、AirPods Pro3本来のデザインを引き立てる透明度の高いクリア素材を採用した設計です。

各キャラクターの世界観に合わせた可愛いチャームとトレンドのビーズストラップが付属し、イヤホンケースの枠を超えたアクセサリーとして機能します。

しなやかでキズに強いTPU素材が落下の衝撃や傷からAirPods Pro3本体を守り、ケース内側のマイクロドット加工によって密着痕の発生を防ぎます。

ケースを装着したままステータスランプの確認、ケーブル充電、ワイヤレス充電のすべてに対応しています。

「ミッキーマウス」

「ミッキーマウス」をモチーフにしたデザインのソフトケースで、キャラクターの世界観に合わせたチャームとビーズストラップが付属します。

透明度の高いクリアケースがAirPods Pro3の白いシルエットを引き立て、バッグから取り出すたびに「ミッキーマウス」らしい存在感が際立ちます。

「くまのプーさん」

「くまのプーさん」の世界観をまとったデザインで、ほっこりとした雰囲気のチャームとビーズストラップがケースのアクセントに。

クリアケースはAirPods Pro3のフォルムをそのまま透過し、キャラクターデザインと本体の白さが一体となった外観です。

「スティッチ」

「スティッチ」のキャラクターデザインをあしらったソフトケースで、個性的なチャームとビーズストラップがセットになっています。

ケースを装着したままステータスランプを確認できるため、バッテリー残量のチェックも手間なく行えます。

「ディズニーマリー」

白猫の「ディズニーマリー」をモチーフにしたデザインで、可愛らしいチャームとビーズストラップが付属します。

マイクロドット加工によりケース内側への密着痕が発生しにくく、クリアケース特有の外観変化が起きにくい点が特徴です。

「ベイマックス」

「ベイマックス」をモチーフにしたデザインで、丸みのあるキャラクターらしい温かみをケースに添えます。

ワイヤレス充電に完全対応しているため、充電台に置くだけで済み、ケースを取り外す手間がありません。

『ズートピア』

『ズートピア』の世界観を落とし込んだデザインのソフトケースで、個性豊かなチャームとビーズストラップが付属します。

TPU素材のしなやかさにより、ケースの着脱がしやすく、落下時の衝撃もしっかり吸収できます。

『トイ・ストーリー』

『トイ・ストーリー』のキャラクターデザインをあしらったソフトケースで、チャームとビーズストラップがシリーズらしい世界観を演出します。

クリアケースを通してAirPods Pro3本体の白いシルエットが透けて見え、キャラクターデザインと本体のフォルムがともに楽しめる仕上がりです。

キャラクターのチャームとビーズストラップ

各デザインには、キャラクターの世界観に合わせた可愛いチャームが付属します。

ケースに取り付けた状態でキャラクターらしいアクセントが加わり、持ち歩くたびに個性を演出。

トレンドのビーズストラップが加わることで、バッグに下げたり手首に通したりと、持ち歩き方のバリエーションが広がります。

チャームとビーズストラップが一体となることで、AirPods Pro3のケースがイヤホンケースとしての機能を持ちながらアクセサリーとしても機能する設計です。

本体の美しさを活かすクリア設計

ケース本体には透明度の高いクリア素材を採用し、AirPods Pro3本来のデザインを最大限に引き立てます。

クリアケース越しにAirPods Pro3の白いシルエットがそのまま透過します。

クリアケースながら素材にはTPUを使用しているため、透明感とともに適度なしなやかさと耐久性を兼ね備えています。

マイクロドット加工で密着痕を防ぐ

ケース内側にはマイクロドット加工が施されており、ケースと本体の密着によって生じる「にじみ（密着痕）」を防ぐ仕様です。

クリアケース特有の経年変化として知られる密着痕を抑えることで、長期間使用してもいつでも清潔感のある見た目を維持できます。

TPU素材による耐衝撃保護

素材にはしなやかでキズに強いTPUを採用しており、落下の衝撃からAirPods Pro3本体をしっかり守ります。

TPUの柔軟性によりケースの着脱もスムーズで、毎日の使用にも適した耐久性があります。

衝撃吸収と保護力を兼ね備えた素材選定です。

ケース装着のまま充電・操作に対応

ケースを装着した状態でステータスランプの確認、ケーブル充電、ワイヤレス充電のすべてに対応しています。

ワイヤレス充電に完全対応しているため、充電台に置くだけで済み、充電のたびにケースを外す必要はありません。

日常的な操作性を損なわない設計により、AirPods Pro3をケースごと使い続けやすい仕様になっています。

全7種のラインナップ

ミッキーマウス、くまのプーさん、スティッチ、ディズニーマリー、ベイマックス、ズートピア、トイ・ストーリーの全7種が展開されます。

各デザインにはそれぞれのキャラクターの世界観に合わせたチャームとビーズストラップが付属しているため、7種のどれを選んでもセットとして完成した状態で使えます。

家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店のほか、楽天市場やYahoo!ショッピング、AmazonなどのECサイトでも購入できます。

クリアケースにディズニーキャラクターのチャームとビーズストラップが融合したラインナップで、7種のデザインが2026年6月19日より販売されます。

ディズニーキャラクターの世界観を凝縮したチャームときらめくビーズストラップが付属し、AirPods Pro3をバッグから取り出すたびにキャラクターとともに過ごす特別なひとときを味わえます。

ミッキーマウスから『トイ・ストーリー』まで7種のデザインから好きな1枚を選び、毎日持ち歩くイヤホンケースをお気に入りのディズニーキャラクターとともに楽しむことができます。

Premium Style「AirPods Pro3用 ソフトケース」の紹介でした。

よくある質問

Q. 対応している充電方法は何ですか？

A. ケースを装着したままケーブル充電とワイヤレス充電の両方に対応しています。

充電のためにケースを外す必要はありません。

Q. デザインは何種類展開されますか？

A. ミッキーマウス、くまのプーさん、スティッチ、ディズニーマリー、ベイマックス、ズートピア、トイ・ストーリーの全7種が展開されます。

Q. ケースの素材は何ですか？

A. しなやかでキズに強いTPU素材を採用しています。

落下の衝撃やキズからAirPods Pro3本体を守る耐衝撃性と保護力を備えています。

Q. チャームとビーズストラップは全デザインに付属しますか？

A. はい、全7種のデザインそれぞれにキャラクターの世界観に合わせたチャームとトレンドのビーズストラップが付属します。

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