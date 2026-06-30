【W杯2026】『葬送のフリーレン』粋なイラストに大反響 日本代表を称える「頑張った者は皆戦士」
漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが30日に更新。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本対ブラジル戦が日本時間30日に行われ、1対2で惜敗したことを受け、労いのイラストを投稿した。
【画像】頑張った者は皆戦士！日本代表を称える『葬送のフリーレン』粋なイラスト
イラストでは「おつかれ様でした！頑張った者は皆戦士」と、フリーレンが巨大ハンバーグを作るイラストを公開。
原作でシュタルクの誕生日にフリーレンが作った巨大ハンバーグのイラストで、これにネット上では「すてき！」「フリーレン様。すごい試合だったよね！頑張った者には皆戦士！お疲れ様でした」「凄かったね。讃えようね。おつかれさま！皆戦士」などと反応している。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。アニメ第3期【黄金郷編】が、2027年10月に日本テレビ系で放送されることが決まっている。
【画像】頑張った者は皆戦士！日本代表を称える『葬送のフリーレン』粋なイラスト
イラストでは「おつかれ様でした！頑張った者は皆戦士」と、フリーレンが巨大ハンバーグを作るイラストを公開。
原作でシュタルクの誕生日にフリーレンが作った巨大ハンバーグのイラストで、これにネット上では「すてき！」「フリーレン様。すごい試合だったよね！頑張った者には皆戦士！お疲れ様でした」「凄かったね。讃えようね。おつかれさま！皆戦士」などと反応している。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。アニメ第3期【黄金郷編】が、2027年10月に日本テレビ系で放送されることが決まっている。
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