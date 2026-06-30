“麗しのニューヒロイン誕生”滝口きらら、初グラビアで透明感あふれる魅力披露 『ヤンマガ』で存在感放つ
アイドルグループ「ゑんら」の滝口きららが、29日発売の『週刊ヤングマガジン』（講談社）に巻中グラビアで初登場した。自身初となる本格グラビアに挑戦し、透明感あふれるフレッシュな魅力と、大人びた表情を披露している。
【写真】「透明感がハンパない！」美背中を披露する滝口きらら
誌面では、ナチュラルな笑顔からアンニュイな表情まで、多彩な表情を見せ、初挑戦とは思えない存在感で新たな一面を表現。フレッシュさと大人の雰囲気を兼ね備えたグラビアに仕上がった。
滝口は撮影を振り返り、「初めまして、滝口きららです！この度、初めてのグラビア撮影に挑戦しました！」とコメント。撮影前には「マネージャーさんが来なくて過激な撮影をされる」という夢を見てしまい、「撮影当日の朝はかなり焦っていました」と明かした。
しかし、「実際はそんなことは全くなく、スタッフの皆さんのおかげで終始楽しく撮影することができました！こんなに綺麗に撮っていただけて、本当に感謝しています!!!」と充実した撮影だったことを報告。「次はぜひ表紙を飾りたい…！“麗しのニューヒロイン”として（笑）、これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
滝口は2000年2月10日生まれ、千葉県出身。身長158センチ。今回の『週刊ヤングマガジン』で本格グラビアデビューを果たし、新たな魅力を披露している。
【写真】「透明感がハンパない！」美背中を披露する滝口きらら
誌面では、ナチュラルな笑顔からアンニュイな表情まで、多彩な表情を見せ、初挑戦とは思えない存在感で新たな一面を表現。フレッシュさと大人の雰囲気を兼ね備えたグラビアに仕上がった。
しかし、「実際はそんなことは全くなく、スタッフの皆さんのおかげで終始楽しく撮影することができました！こんなに綺麗に撮っていただけて、本当に感謝しています!!!」と充実した撮影だったことを報告。「次はぜひ表紙を飾りたい…！“麗しのニューヒロイン”として（笑）、これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
滝口は2000年2月10日生まれ、千葉県出身。身長158センチ。今回の『週刊ヤングマガジン』で本格グラビアデビューを果たし、新たな魅力を披露している。