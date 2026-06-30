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1,700±ß (ÀÇÈ´) / 1,870±ß (ÀÇ¹þ)
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SOOBIN Ver. HYBJ-02087 / POCS-39066
YEONJUN Ver. HYBJ-02088 / POCS-39067
BEOMGYU Ver. HYBJ-02089 / POCS-39068
TAEHYUN Ver. HYBJ-02090 / POCS-39069
HUENINGKAI Ver. HYBJ-02091 / POCS-39070
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¡¦TOMORROW X TOGETHER Weverse Shop¡§https://shop.weverse.io/shop/artists/3/categories/5?subCategoryId=8017
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§https://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20260713,20260722&stock=0#itemTitle
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://tower.jp/article/feature_item/2026/06/16/1004
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¡ÚNO LABELS: PART 02¡Û
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3,190±ß(ÀÇ¹þ) / 2,900±ß(ÀÇÈ´)
¡ÚNO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)¡Û
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§·×3·ÁÂÖ(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)
2,310±ß(ÀÇ¹þ) / 2,100±ß(ÀÇÈ´)
¡ÚNO LABELS: PART 02(Weverse Albums Ver.)¡Û
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§·×2·ÁÂÖ(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)
2,090±ß(ÀÇ¹þ) / 1,900±ß(ÀÇÈ´)
¡ÚNO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)¡Û
ÈÎÇä·ÁÂÖ¿ô¡§·×2·ÁÂÖ(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)
2,860±ß(ÀÇ¹þ) / 2,600±ß(ÀÇÈ´)
¡ÚNO LABELS: PART 02(Cap Ver.)¡Û
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7,150±ß(ÀÇ¹þ) / 6,500±ß(ÀÇÈ´¡Ë
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¡ÚNO LABELS: PART 02¡Û
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¡ÚNO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)¡Û
3·ÁÂÖ[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2) (SET-UP THEME3)]¥»¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÉÊ(3·ÁÂÖÃæ¥é¥ó¥À¥à1·ÁÂÖ)¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚNO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)¡Û
2·ÁÂÖ[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)]¥»¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÉÊ(2·ÁÂÖÃæ¥é¥ó¥À¥à1·ÁÂÖ)¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚNO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)¡Û
2·ÁÂÖ[(SET-UP THEME1) (SET-UP THEME2)]¥»¥Ã¥È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃ±ÉÊ(2·ÁÂÖÃæ¥é¥ó¥À¥à1·ÁÂÖ)¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚNO LABELS: PART 02(Cap Ver.)¡Û
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¡¦NO LABELS: PART 02
¡¦NO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)
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¢¨¡ÖNO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)¡×¡ÖNO LABELS: PART 02(Photocard Case Ver.)¡×¡ÖNO LABELS: PART 02(Cap Ver.)¡×¤Ï¡¢¡ÖNO LABELS: PART 02¡×¡ÖNO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)¡×¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
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¡ÚNO LABELS: PART 02¡Û
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¡ÚNO LABELS: PART 02(COMPACT Ver.)¡Û
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¡ÚNO LABELS: PART 02(Weverse Albums ver.)¡Û
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