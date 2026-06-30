糸井嘉男氏が自身のインスタを更新した

阪神OBの糸井嘉男氏が29日、自身のインスタグラムを更新し、驚愕の肉体を披露している。サッカー日本代表のユニホームを着用している映像を投稿しており、ファンは「背中パンパンで最高です」などと目を奪われている。

糸井氏は28日にフジテレビ系「すぽると！」に出演。インスタグラムではフジテレビ局内を闊歩する様子を撮影。そのままスタジオに入ると出演者らとシュートポーズを決めた。

注目すべきは糸井氏のスタイルだ。着用していたサッカー日本代表のユニホームは、はちきれんばかりにフィット。極太の腕やぶ厚い胸板など、筋肉ムキムキの体が強調されていた。

SNSでは自ら「#ユニホームぴちぴち」とハッシュタグをつけていた。映像を見たファンからは「本当にカッコイイ」「肩幅おかしいです」「骨格おばけ」「刃牙やん」「浮かび上がる背中の筋肉」「サッカーユニこんなパンパンに着る人見たことない笑 糸井さんもう筋肉も絶好調そう」「現役中より明らかにバージョンアップしてる」「キャプテン翼にいるでしょ」「体型がアメフト」と驚愕の声が続出していた。（Full-Count編集部）