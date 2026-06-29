2027年横浜花博に地元ブランド「横浜バニラ」が出店！世界から1000万人が訪れる国際博覧会限定スイーツに期待
横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」を展開する横浜バニラ株式会社は、2027年3月19日(金)から9月26日(日)までの約6カ月間、横浜市で開かれる国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」への出店が内定したと発表した。
【写真】横浜バニラ株式会社代表取締役社長CEO 郄橋優斗さん
世界各国から多くの来場者が横浜に集う本博覧会に向け、横浜バニラはここでしか味わえない特別な商品を開発中。出店や商品の詳細については、今後順次発表される予定だ。
■横浜バニラ株式会社代表取締役社長CEO 郄橋優斗さんのコメント
この度なんと！「GREEN×EXPO 2027」に、横浜バニラの出店が内定しました!!!
世界中から多くの方が横浜を訪れるこの大舞台に、まだ立ち上がったばかりの僕たちが参加させていただけること、本当に光栄です！実は、横浜の街中で開催までのカウントダウンを見かけるたびに、「絶対に出店したい！」と密かに狙っていました(笑)。
僕たちも「GREEN×EXPO 2027」を精一杯盛り上げられるよう、特別な商品を試作中です！ぜひ、楽しみに待っていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします！
■「GREEN×EXPO 2027」とは
2027年3月19日(金)から9月26日(日)までの約半年間、神奈川県横浜市で開催される、最上位A1クラスに認定された国際園芸博覧会。会場は横浜市旭区・瀬谷区にまたがる旧上瀬谷通信施設で、博覧会エリアは約100ヘクタールという広大なスケール。会期中は約1000万株の花と緑が園内を彩る。
「幸せを創る明日の風景」をテーマに、園芸・造園文化の国際的な振興、花と緑にあふれる暮らしの提案、地域・経済の活性化、社会課題の解決に貢献することを目指す本博覧会。会期中の有料来場者数は1000万人以上を見込み、緑に彩られたヒーリング体験の中で、地球環境の明日を考える場となる。
■横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」とは
■ブランドストーリー〜横浜の潮風〜 永久不滅の夢バニラ
横浜で生まれ育った郄橋優斗さんが、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドだ。郄橋さんの理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発している。
■会社概要・代表者プロフィール
・社名：横浜バニラ株式会社
・英名：Yokohama Vanilla Inc.
・旧社名：YX factory株式会社
・本社所在地：神奈川県横浜市
・代表者：代表取締役社長CEO 郄橋優斗
■郄橋優斗さん プロフィール
1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、テレビ・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社(現 横浜バニラ株式会社)を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」を展開している。
世界から1000万人以上が訪れる大舞台で、どんな特別な逸品が披露されるのか、横浜バニラの挑戦から目が離せない。
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【写真】横浜バニラ株式会社代表取締役社長CEO 郄橋優斗さん
世界各国から多くの来場者が横浜に集う本博覧会に向け、横浜バニラはここでしか味わえない特別な商品を開発中。出店や商品の詳細については、今後順次発表される予定だ。
■横浜バニラ株式会社代表取締役社長CEO 郄橋優斗さんのコメント
この度なんと！「GREEN×EXPO 2027」に、横浜バニラの出店が内定しました!!!
世界中から多くの方が横浜を訪れるこの大舞台に、まだ立ち上がったばかりの僕たちが参加させていただけること、本当に光栄です！実は、横浜の街中で開催までのカウントダウンを見かけるたびに、「絶対に出店したい！」と密かに狙っていました(笑)。
僕たちも「GREEN×EXPO 2027」を精一杯盛り上げられるよう、特別な商品を試作中です！ぜひ、楽しみに待っていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします！
■「GREEN×EXPO 2027」とは
2027年3月19日(金)から9月26日(日)までの約半年間、神奈川県横浜市で開催される、最上位A1クラスに認定された国際園芸博覧会。会場は横浜市旭区・瀬谷区にまたがる旧上瀬谷通信施設で、博覧会エリアは約100ヘクタールという広大なスケール。会期中は約1000万株の花と緑が園内を彩る。
「幸せを創る明日の風景」をテーマに、園芸・造園文化の国際的な振興、花と緑にあふれる暮らしの提案、地域・経済の活性化、社会課題の解決に貢献することを目指す本博覧会。会期中の有料来場者数は1000万人以上を見込み、緑に彩られたヒーリング体験の中で、地球環境の明日を考える場となる。
■横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」とは
■ブランドストーリー〜横浜の潮風〜 永久不滅の夢バニラ
横浜で生まれ育った郄橋優斗さんが、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドだ。郄橋さんの理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発している。
■会社概要・代表者プロフィール
・社名：横浜バニラ株式会社
・英名：Yokohama Vanilla Inc.
・旧社名：YX factory株式会社
・本社所在地：神奈川県横浜市
・代表者：代表取締役社長CEO 郄橋優斗
■郄橋優斗さん プロフィール
1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、テレビ・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社(現 横浜バニラ株式会社)を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」を展開している。
世界から1000万人以上が訪れる大舞台で、どんな特別な逸品が披露されるのか、横浜バニラの挑戦から目が離せない。
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