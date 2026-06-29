国産サバと富士山麓サーモンを使用！ 徳造丸「食べるお魚マヨシリーズ」

記事ポイント 徳造丸「食べるお魚マヨ」全6種が6月26日より全店で販売開始国産サバ、富士山麓サーモン、伊豆産わさびを使った新感覚調味料おにぎりやパスタ、野菜、ご飯に合わせられる魚屋発の食べる調味料 徳造丸「食べるお魚マヨ」全6種が6月26日より全店で販売開始国産サバ、富士山麓サーモン、伊豆産わさびを使った新感覚調味料おにぎりやパスタ、野菜、ご飯に合わせられる魚屋発の食べる調味料

徳造丸が、新感覚食べる調味料「食べるお魚マヨ」シリーズを2026年6月26日より全店販売開始しました。

国産サバ、富士山麓サーモン、伊豆産わさびを使った全6種のラインナップです。

お魚とマヨネーズを合わせた味わいで、朝食からお弁当、夕食のメインやお酒のおつまみまで使えます。

徳造丸「食べるお魚マヨシリーズ」

販売開始日：2026年6月26日販売場所：徳造丸 全店ラインナップ：全6種使用素材：国産サバ、富士山麓サーモン、伊豆産わさび

徳造丸は、伊豆・箱根エリアにて食品販売・外食チェーンを展開し、伊豆の豊かな海の幸を届けてきた魚屋です。

「食べるお魚マヨ」シリーズは、“魚食・郷土食の発展と未来に繋げていく”をテーマに、お魚とマヨネーズを組み合わせた食べる調味料です。

お魚の旨味を凝縮し、マヨネーズと合わせることで、マイルドでコクのある味付けに仕上げています。

豊かな素材の風味が、マヨネーズのまろやかさと合わさります。

国産サバ使用シリーズ

商品：サバれもんマヨ 740円(799円税込)商品：サバわさびマヨ 740円(799円税込)商品：サバわさびマヨ 激辛 790円(853円税込)

「サバれもんマヨ」は、国産サバの旨味に爽やかなレモンの酸味をプラスした味わいです。

「サバわさびマヨ」は、ツンと香る伊豆産わさびがサバのジューシーな脂の旨味を引き立てます。

「サバわさびマヨ 激辛」は、伊豆産わさび特有のシャープな刺激とサバのコクが調和した激辛仕様です。

国産サバ使用シリーズは、レモンの酸味、伊豆産わさびの香り、激辛の刺激から味を選べます。

富士山麓サーモン使用シリーズ

商品：サーモンめんたいマヨ 740円(799円税込)商品：サーモンわさびマヨ 790円(853円税込)商品：サーモンわさびマヨ 激辛 830円(896円税込)

「サーモンめんたいマヨ」は、鮮やかな富士山麓サーモンに、ピリッとした明太子のプチプチ感がアクセントになっています。

「サーモンわさびマヨ」は、上品な脂のサーモンに、伊豆産わさびの爽快な辛みを合わせています。

「サーモンわさびマヨ 激辛」は、わさびの辛みを限界まで引き出した本気の激辛仕様です。

富士山麓サーモン使用シリーズは、明太子の食感、わさびの辛み、激辛わさびの刺激で食卓に変化を加えます。

のせるだけ・混ぜるだけで使える食べ方

「食べるお魚マヨ」シリーズは、開けてそのまま使える手軽さがあります。

おにぎりの具では、定番のツナマヨを「サバれもんマヨ」や「サーモンめんたいマヨ」に変えるだけで、ごちそうおにぎりになります。

サンドウィッチやトーストでは、食パンに塗って焼いたり、野菜と一緒に挟んだりできます。

パスタでは、茹でたパスタに和えるだけで、濃厚なお魚マヨパスタが完成します。

サラダでは、温野菜や生野菜にディップしたり、ポテトサラダに隠し味として混ぜたりできます。

ほかほかご飯では、炊きたてのご飯にそのままのせるだけで、お魚マヨのコクを味わえます。

国産サバや富士山麓サーモンに、伊豆産わさびや明太子を合わせた味わいを食卓で楽しめます。

おにぎり、パン、パスタ、野菜、ご飯に合わせられるので、毎日の食事にお魚マヨのコクを加えられます。

徳造丸「食べるお魚マヨシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 徳造丸「食べるお魚マヨ」シリーズはいつから販売されていますか？

A. 2026年6月26日より徳造丸の全店で販売開始されています。

Q. 「食べるお魚マヨ」シリーズは何種類ありますか？

A. 国産サバ使用シリーズと富士山麓サーモン使用シリーズを合わせた全6種があります。

Q. 「食べるお魚マヨ」シリーズにはどんな素材が使われていますか？

A. 国産サバ、富士山麓サーモン、伊豆産わさびが使われています。

Q. 「食べるお魚マヨ」シリーズはどんな食べ方ができますか？

A. おにぎりの具、サンドウィッチ・トースト、パスタのソース、サラダのドレッシング・和え物、ほかほかご飯にのせる食べ方ができます。

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