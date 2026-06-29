サッカーの北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）、日本対ブラジルの一戦を前に、元日本代表ＤＦ三都主アレサンドロ氏がブラジルに警鐘を鳴らした。

三都主氏はブラジル出身で２００１年に日本国籍を取得し、０２年日韓大会、０６年ドイツ大会にも出場。ブラジルメディア「グローボ」のインタビューでは「もちろん、日本を応援するよ」と森保ジャパンを支持した。

その日本代表の進化については「以前より準備が整っていると思う。ブラジルみたいな全ての才能はないけど、昔と違って、選ばれた２３人は海外でプレーしている。リバプールやバイエルンの選手もいる…ブラジルが気を抜くと負けるかもしれない」と訴えた。

さらに、昨秋の親善試合で初勝利を許したことに触れ「あの試合で日本代表が非常に組織的で、チームワークを大事にしていることが見せられたんだ。試合をコントロールして、昔のような無鉄砲な走り回り方ではない。チームとしてのまとまりは、ブラジルより上だ。ブラジルが優勝候補だが、日本が驚かせることもあり得るよ」と組織力ではブラジルを上回ると高く評価した。

個々の能力で圧倒するブラジルと、組織で戦う日本で、どちらか勝利を果たすのか。