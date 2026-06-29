「布団圧縮袋にこっそりおもちゃを入れてた犯人はこちら」



【写真】布団とともに圧縮されたうさぎさん

そんなコメントが添えられた投稿が、Xで注目を集めています。写っているのは、柴犬の「こまち」ちゃん（1歳8カ月・女の子）。



投稿された写真には、圧縮された布団袋の中に入り込んでしまった犬用おもちゃ「デンタル うさぴーぬいぐるみ」が写っています。布団と一緒に圧縮されたため、ぬいぐるみも見事にぺたんこに。



そして、もう1枚の写真には、少し離れた場所からこちらを見つめるこまちちゃんの姿が。まるで「何か問題でも？」と言っているかのような落ち着いた表情で、全く動じていないように見えます。



この投稿には5.5万件を超える“いいね”が集まり、「ぺったんこ（笑）」「犯人悪気なさそうでかわいい」「笑わせないで！ 電車のなかで声出ちゃった」「顔が『何か問題でも？』って言ってる」「冬まで保存状態良さそう」「大事なウサギちゃんだったんだね」など、驚きと笑いの声が寄せられました。



布団をひっくり返したら、おもちゃと目が合った！

飼い主の黒柴 こまちさん（@gabugabu_koma）によると、この日は夫婦で布団を圧縮袋に入れていたところだったといいます。作業をしていると、こまちちゃんはうれしそうに近づいてきて、圧縮袋に顔を突っ込んだりしていたそうです。



「おもちゃを入れたタイミングはまったくわかりません。顔を突っ込んでいたときか、掃除機を取りに行ったときではないかと思います」



布団を入れて、袋の空気を抜き、圧縮作業は無事終了。ところが、片付けようとして布団をひっくり返した瞬間、思わぬものが目に入ります。



「布団をひっくり返したらおもちゃのウサギと目が合って爆笑。私の笑い声で夫も気づいて『やりおったな』と言っていました」



飼い主さんたちが気づかないうちに、こっそり圧縮袋の中へ入れられていたようです。



一方のこまちちゃんは、すぐそばにいたとのこと。飼い主さんたちが笑っていても、写真の通り、「何が？」と言っているような様子で見つめていたそうです。



大事なおもちゃをしまっておきたかったのか、それとも遊びのつもりだったのか。真相はこまちちゃんにしかわかりませんが、ぺたんこになった“証拠品”と、しれっとした表情の対比が、なんとも味わい深い一枚になっています。



今もぐんぐん成長中のこまちちゃん

もうすぐ2歳を迎えるこまちちゃん。飼い主さんによると、お迎えしてすぐ家に慣れ、「やんちゃになるぞ」と感じたそう。



「本当に手のかからないいい子でしたね。成長するにつれて、わかる言葉が増えてきて、私たちもこまちの考えていることがわかるようになってきました」



いろいろなことを吸収し、学んでいくにつれて、こまちちゃんにも少しずつ変化が見られるようになったといいます。



「すっかり、自己主張が激しくなりました。すぐ思っていることが表情に出ますね。パピーのころより、手がかかるようになりました（笑）」



家族の一員として、確たる存在感を放っているこまちちゃん。布団に大切なおもちゃを紛れ込ませたのも、家族の行事のひとつに参加した証だったのかもしれません。



「今もいろいろなことを覚えているようです。日々、成長といった感じですね」



Xでは、飼い主さんがそっと部屋から出ても、振り返るとしっかりあとをついてきて「何か？」ときょとん顔をしたり、得意げにかぶりものを披露したり、こまちちゃんの愛らしい日常を公開中。今日も家庭に明るい笑顔をもたらしています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）