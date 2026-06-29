ローソン「からあげクン 合体謎味」6月30日発売！ 1粒で2種類の味を楽しめる
【からあげクン 合体謎味】 6月30日 発売 価格：298円
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ローソンは、オリジナルフライドフーズ「からあげクン 合体謎味」を6月30日に発売する。価格は298円。
本商品は、1粒で2種類の味を楽しめる「からあげクン」。お客様アンケートで人気のあった商品2品を組み合わせており、片方には「辛さ注意」と書かれている。なお、何味と何味が合体したかは、ローソン公式Xにて7月14日に発表される。
＼からあげクンから新商品登場／- ローソン (@akiko_lawson) June 23, 2026
合体謎味6/30(火)発売！
過去発売したフレーバーの中から、お客様アンケートで選ばれた2つが合体したおいしさ間違いなしの味となっています♪
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※ナチュラルローソン、ローソンマートでは、お取り扱いがありません。