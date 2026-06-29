ＭＦ伊東純也（３３＝ゲンク）が、王国撃破で日本列島に大フィーバーを巻き起こす覚悟だ。

ブラジル戦に向けて「本気のブラジルとやれるのは楽しみ。コンディションは良いので、自分の良さを出せれば。負けたら終わりなので少し緊張している」と戦闘モードに入っている。

相手の印象については「前から来るときもあれば来ないときもあって、自分たちがボールを持てる時間も多少あると思う」と指摘。「うまくボールを回しながら、握られる時間も多くあると思うので、そこからの素早いカウンターも大事になる」と得点シーンをイメージしている。

そして相手のエースともマッチアップが予想される。「左サイドでヴィニシウス（レアル・マドリード）が残ってくることが多くなると思う。自分は右で出ることが多くなるので、そこのリスク管理とか、うまく右のセンターバック、ウイングバックと声をかけ合いながらやるのが大事」と対処する構えだ。

「ビッグマッチだし、ブラジルに勝ったら相当日本が盛り上がると思うので、その手助けができたら」と締めくくり、日本のファンに熱狂をもたらすことを約束した。