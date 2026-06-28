25日のテレ東アナウンス部公式X（旧 Twitter）に、2026年度のテレビ東京新人アナウンサーが登場。ポストのコメント欄にバッシングが多く集まる事態になっている。

テレ東アナウンス部公式 X は「2026年度テレ東新人アナウンサーです」と、新人アナである北川莉央と鈴木芹里乃を紹介。

新人教育を担当するトレーナーについては北川が竹崎（崎は正しくはたつざき）由佳アナ、鈴木が狩野恵里アナであることや、「鈴木アナは甘いものが大好き」「北川アナは早速、アナウンス部のゴルフ会に参加したそうです」と明かし、「皆様宜しくお願いいたします」と呼びかけていた。

さらに北川は同日にインスタグラムアカウントも開設し、スーツ姿の自身の写真を投稿。「この春、テレビ東京へ入社しました。4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！」と報告している。

しかし、テレ東アナウンス部公式Xには、「北川とハロプロメンバー(OG含む)は共演 NGでお願いします」「盗撮して陰口言ってくるから気をつけて」「北川莉央が表の世界に出てこれるのか……」「一緒に写真撮るのめんどくさいとか思ってるんだろうか」といった心ない声が集まっている。

モー娘。北川莉央が活動休止 「牧野のバカでかいダンスによりマイクを思いっきりぶつけられて負傷」など暴言と異性との写真流出で絶体絶命 グループ卒業か

北川はアイドルグループ・モーニング娘。の元メンバー。2025年4月にメンバーの悪口や、盗撮した写真などをSNSアプリSnapchatに載せて友人に共有していたことが発覚し、活動を休止した。

その後、復帰を目指して準備を進めているという発表があったものの、結局グループへの復帰はかなわず、10月になり卒業を発表。ほぼ同時にテレ東への就職内定報道があり、12月にソロライブをもってグループを卒業した。

また、テレ東アナウンス部のポストが投稿された25日の前日である24日は、北川がSnapchatに悪口を載せていたメンバー・牧野真莉愛の卒業公演が行われた日。その経緯とタイミングでバッシングを受けてしまったようだ。