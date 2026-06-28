藍井エイル、TVアニメ『転スラ第4期』挿入歌「Walk on your way」配信リリース！ニューアルバム『UNBOUND』リリース＆アルバムを引っ提げたLIVE TOURも開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

藍井エイルが、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』挿入歌「Walk on your way」を配信リリースした。本楽曲は劇伴を担当している「R・O・N」が手掛け、作品を彩る壮大な楽曲となっている。

さらに、2026年9月30日にニューアルバム『UNBOUND』のリリースが決定。「MONSTER(TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』OPテーマ)」と「絵空事(TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』オープニング主題歌)」を含む、全10曲収録のフルアルバムとなる。

「UNBOUND」というアルバム名のとおり、これまでの枠組みを飛び越え、藍井エイルの新たな可能性と“新境地”を提示するバリエーション豊かな楽曲が揃った。【初回限定盤】【通常盤】の2形態でリリースされ、【初回限定盤】にはオリジナルグッズが同梱されるほか、アルバムの制作を追ったドキュメンタリー映像が収録される。

そして本アルバムを引っ提げて、2026年10月24日(土)熊本・B.9 V1を皮切りに、海外含む7都市にて「EIR AOI LIVE TOUR 2026-2027 “UNBOUND”」の開催が決定。海外公演の会場やチケットは順次発表される。

＜藍井エイル コメント＞

2023年以来、3年半ぶりにアルバムツアーを開催します！

2016年、「D’AZUR-EST」で行う予定だった熊本公演が中止となってしまい、ずっと訪れたかった場所です。

今回のアルバム「UNBOUND」では、新たな藍井エイルを皆様にお届け出来たらと思います。

会場でお会いしましょう！

●配信情報

TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』挿入歌

「Walk on your way」

作詞・作曲・編曲：R・O・N

配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3559

●リリース情報

藍井エイル

『UNBOUND』

2026年9月30日発売

【初回限定盤】

品番：LACA-35299

価格：￥10,230（税込）

・特殊パッケージ仕様

・オリジナルタオル同梱

・「MONSTER」「絵空事」、アルバムリード楽曲のMVのほか、「UNBOUND」Behind the Scenesを収録

【通常盤】

品番：LACA-25299

価格：￥3,630（税込）

法人特典

A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART：複製サイン＆コメント入りA5アーティストカード

アニメイト：

【初回限定盤】複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド＆56亟魅丱奪検アクリルキーホルダー（80×90mm以内）

【通常盤】 複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド＆56亟魅丱奪

Amazon.co.jp：メガジャケ

あみあみ：2L判ブロマイド

ゲーマーズ：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド+56mm缶バッジ

セブンネットショッピング：L判ブロマイド

ソフマップ・アニメガ：

【初回限定盤】L判ブロマイド+L判アクリルパネル

【通常盤】 L判ブロマイド

タワーレコード(一部店舗を除く）：複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

Neowing：57mm缶バッジ

楽天ブックス：アクリルコースター（90mm×90mm）

詳細はこちら

https://aoieir.jp/news/

●ライブ情報

EIR AOI LIVE TOUR 2026-2027 “UNBOUND”

2026年10月24日(土) 熊本・B.9 V1

2026年10月25日(日) 福岡・DRUM Be-1

2026年11月15日(日) 大阪・BIGCAT

2026年11月28日(土) 北海道・ペニーレーン24

2026年12月24日(日) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

2027年1月9日(土) 香港・TIDES

2027年2月13日(土) 台北・Zepp Taipei

※各公演の詳細やチケットスケジュールは藍井エイル公式サイトをチェック

＜藍井エイル (Eir Aoi)プロフィール＞

伸びのある声質と圧倒的な表現力で、国内外のアニメファンから熱烈な支持を受ける日本のシンガーソングライター。彼女の音楽は、強い感情を呼び起こす歌詞とメロディ、そして激しいライブパフォーマンスが特徴。

4度の日本武道館や横浜アリーナ、パリ、ロンドン、上海、サンフランシスコなどの世界15ヶ国/地域でのライブを敢行し大成功をおさめる。海外でも多くのファンからの支持を得る。

関連リンク

藍井エイルオフィシャルサイト

https://aoieir.jp/