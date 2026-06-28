検証「荷崩れなしのエコバッグ詰め問題」牛乳は横置きが正解!?パック卵の位置は？実態調査でわかった意外な結果

最近、当たり前になってきたセルフレジ。サッと買い物する分には便利だと思うこともある。しかし、スーパーでまとめ買いをするときに、セルフレジスペースの狭さに使い勝手の不自由さを感じる人も少なくない。

そこで家族形態が異なる3人の女性とともに、セルフレジに対する思いや荷物の詰め方の工夫などについてリサーチおよび検証してみることに。

前編では、セルフレジで焦ってしまう理由や、エコバッグ選びの落とし穴、そして“底のたわみ問題”を解決する薄手の底板対策について紹介した。後編では、実際にスーパーで買い物をしながら、ネットや口コミで見かける荷詰めのコツをひとつずつ検証し、本当に使える方法だけを抽出した“実践編”をお届けする。

よく聞く「四隅に柱を立てる」方式は不安定

ネットでエコバッグの荷詰めについて調べてみるとよく出てくるのが、「重い物を四隅に置いて柱を作る」という荷詰めの方法。たしかに理屈としては正しそうだ。建物と同じで四隅にしっかりした柱があれば、バッグ全体が安定する……はずだった。

しかし実際にやってみると、きちんと隙間なく詰めない限り、柱が内側に倒れてしまう。詰める品物の形状はバラバラなうえに、セルフレジのサッカー台は狭くて“キチキチに詰める”余裕がない。エコバッグと商品、商品と商品の間に隙間ができると、バッグを持ち上げた瞬間に四隅の柱は内側に倒れ、一気に崩壊する。柱になっていた重めの商品に豆腐やイチゴが押しつぶされる惨事も起こりがち。

「理論上は正しいけれど、現場では成立しにくい」

これが実験してみてわかった結論だった。

肉・魚パックは“上向き×大小重ね”が正解

最近はナフサ不足が報道されているので、サッカー台のポリ袋を何枚も使うのは気が引ける。

そこで、肉や魚のパックを2つまとめて入れる方法を検証した。

まず試したのは、ラップ面同士を合わせて入れる方法。「同じサイズのパックなら、パックがつぶれにくく、保冷効果も大きい」というクチコミだったが、 しかしこれは大失敗。

「下向きにしたお肉がドリップに漬かってぐちゃぐちゃ。お刺身だったら大事故だね」（Aさん）

次は、別の口コミを試してみることに。それは「小さいパックの上に大きいパックを重ねる」こと。そのまま1枚のポリ袋に入れる。

「大きいパックの上に小さいパックを重ねると、上のパックが沈み込んで、大きいパックのラップが破れたりするけど、逆だと小さいパックのふちが上のパックをしっかり支えるから、潰れず、漏れず、安定する」（Cさん）

ついつい大きいものを下にして積み上げてしまいがちだが、逆の方が正解だとは目からウロコだった。

牛乳パックは“横に倒す”

牛乳パックは四隅の柱にするといいかも、とつい立てて入れがちだが、実験してみると、立てると重心が高くなり、バッグの中で倒れ全体が荷崩れしやすいことがわかった。

「でも横に倒して、上に物を置いたら牛乳が漏れちゃうんじゃないの？」と心配するBさんに、普段から横倒し方式を実践しているというAさんは「牛乳パックって意外に頑丈。注ぎ口の三角の面を上にすれば(注ぎ口は接着がゆるめなので)、上に缶詰や油を置かない限り漏れたりしないよ」とアドバイス。

“底と平行な平らな面”を段階的に作る

何度も実験を重ねてわかったのは、荷詰めは“パズル”的に組み合わせるより“平面を重ねる”ことが大切だと気がついた。

底と平行な“新しい床”を作り続けるイメージで品物を積み上げていくと、持ち上げたときに荷崩れが起こりにくい。

「隙間を埋めることより、平行な段を重ねる意識が大事だとわかった」(Aさん)

「エコバッグの一番下に底板として活用できる３COINSの冷感ピローを敷き、その上に横倒しにした牛乳パックやお肉のパックを高さを合わせて置いて平らにして、次に卵やお豆腐で3段目の平らな床を作って、最後にパンや軽い物を置くようにすると崩れないね」(Cさん)

荷詰めのコツを調べて初めて知ったのは「保冷剤は冷やしたい物の上に置く」こと。夏場はついつい底に保冷剤を敷き詰めたくなるが、冷気は上から下へと流れるので、上に置く方が効果的。底板として活用している３COINSの冷感ピローはとても優秀だが、目的が異なるので食品の保冷効果には弱い。暑い季節はこれだけでは心許ないので、保冷剤や代わりに冷凍食品を併用するといいだろう。

中間の段に平面を作るように冷凍食品を置き、その下の肉・魚の生鮮パックを冷やしつつ、上に軽めの野菜や豆腐を載せると、冷凍食品が外気に晒されることも予防でき、エコバッグの中身は上手に冷える。

「今まで間違った荷詰めをしてたかも……」と反省するBさんは「卵は割れやすいから一番上」と決めてかかっていたという。

卵パックは意外に上下からの圧に強く、横からの衝撃には弱い。不安定な一番上の段に置いて、振動で斜めや横に倒れて下部に落ち込むと、かえって割れやすい。

「そんなに重いものを載せないなら、牛乳パック（下層）や冷凍食品（中間層）に卵パックを置いても大丈夫なんだね」とCさんも実際に荷詰めしてみて驚いていた。

エコバッグひとつに全部を詰めようとすると、重くて持ち運びにくいだけでなく、レジ台での荷詰めもしにくいし、中で崩れやすくもなる。

「底板を作るなどで補強したエコバッグには、肉・魚類や牛乳、卵、冷凍食品などを、平面作りを意識して積み上げて、もうひとつのバッグには形が不規則な野菜やお菓子、軽いパン類を入れるのがいいかも。こっちはマチを気にしなくても大丈夫。家に帰ってから冷蔵庫やパントリーに収納するときも分けてあるから素早くできる」（Bさん）

「私はひとり暮らしだから、1回の買い物の量は多くないけど、お弁当やできたて惣菜なんかを買うことが多いから、冷たい物とあったかい物で袋を分けて入れている」(Cさん)

買い物中のレジカゴの詰め方が肝

買い物中は習慣で、レジカゴに“重い物は下、軽い物は上”に商品を入れていたが、“セルフレジを通すと上下が逆転する問題”を解決するために、いつもとは違う入れ方を試してみた。

つまり、レジカゴの手前に重い物、奥に軽い物を入れるようにしたのだ。買い物中、最初は戸惑ったが、レジカゴ、カート内のゾーン分けはすぐに慣れた。

「スキャンした後に仮置きする手間がぐっと減って、荷詰めがしやすくなった！ これが今日イチの収穫ポイントかも！」(Bさん)

最後に前後編で試してみて、私たちが編み出したセルフレジの攻略法をまとめておく。

◆バッグは“立つ”よりも“口が大きく開く”ことが重要

◆エコバッグ底の補強は必須（３COINSの冷感ピローが最強）

◆牛乳は横倒しにして大丈夫

◆平面の段を重ねる意識で荷詰めする

◆冷凍食品は中間層に置いて、保冷効果をUP

◆肉・魚パックは上向き×小の上に大を重ねる

◆卵は中間層

◆バッグは2個使い（重い物担当／軽い物担当）

◆レジカゴ内は“重い物手前・軽い物奥”で並べる

セルフレジは、ちょっとした荷詰めのコツと道具選びで劇的に変わる。私自身、何度も試行錯誤した今回の実験のおかげで、セルフレジへの恐怖心がなくなった。後日、３COINSで冷感ピローも買い込んで、毎回の買い物で愛用中だ。

“うまくいかない理由”がわかれば、焦りは消える。仕組みを知れば、動きは変わる。今回の攻略法を参考に、明日の買い物が今よりずっとスムーズでちょっとだけ楽しくなりますように。

【前編】セルフレジで不満が出る「狭いレジ台」問題。主婦たちが賞賛、「3COINS」の意外なモノでスムーズな荷詰めに成功！