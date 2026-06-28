【キルアオ】第2期製作決定！ 原作者・藤巻忠俊先生直筆イラスト＆コメント到着
毎週土曜23時よりテレ東系列にて放送中のTVアニメ『キルアオ』。6⽉27⽇（⼟）、1期の最終話となる第12話の放送にあわせて、TVアニメ『キルアオ』の2期制作が発表された。さらに、原作者の藤巻忠俊先⽣より直筆イラストとコメントが到着した。
＞＞＞藤巻忠俊先生直筆イラストやキービジュアルをチェック！（写真3点）
毎話の放送の度SNSを中⼼に⼤きな話題を呼んでいる本作。1期に続き、待望の2期の制作が決定した。
突如中学⽣の姿に変貌してしまった伝説の殺し屋、⼤狼⼗三と個性豊かなキャラクターたちが贈る波乱のスクールライフが描かれた1期。続く2期では、さらなる強敵たちとの出会いが待ち受け、⼗三の⻘春の⾏末にさらなる期待が⾼まる。
そんな2期制作決定へ向け、原作者の藤巻忠俊先⽣より直筆イラストとコメントが到着。イラストでは「2期制作決定！！」の⽂字と共に、教科書を⽚⼿に銃を撃ち放つ⼗三の姿が描かれている。コメントでは、関係者と1期を応援してくれた視聴者へ感謝を述べつつ、「まだ具体的にいつ・どんな内容にはなるかはわかりませんが、1期同様肩の⼒を抜いて楽しめる愉快なキルアオになってくれたらいいなと思います」と2期へのさらなる期待を込めたワクワク感溢れるコメントを寄せた。スリル満点のスクールライフが待ち受けるTVアニメ『キルアオ』第2期の続報にもご注目を。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
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毎話の放送の度SNSを中⼼に⼤きな話題を呼んでいる本作。1期に続き、待望の2期の制作が決定した。
突如中学⽣の姿に変貌してしまった伝説の殺し屋、⼤狼⼗三と個性豊かなキャラクターたちが贈る波乱のスクールライフが描かれた1期。続く2期では、さらなる強敵たちとの出会いが待ち受け、⼗三の⻘春の⾏末にさらなる期待が⾼まる。
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
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