◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月25日 ダラス競技場）

【記者フリートーク】アジア人初の5大会連続出場のピッチに立つことは、あくまでも通過点だ。長友は本大会メンバーの発表直後から「記録はまた後輩たちが塗り替えていくよ」と言い、大記録を歯牙にもかけなかった。決まって「W杯で何を残すか。その方が大事だよ」と、自分に言い聞かせるように言葉にしてきた。

そう気づかせてくれたのは、かつての仲間だった。本大会選出に当たり、インテル・ミラノ時代のチームメートからも数多くの祝福の連絡が届いた。そのうちの一人、06年W杯ドイツ大会優勝メンバーの元イタリア代表DFマテラッツィからは、こう問いかけられた。

「なあ佑都、1回の優勝と5回の出場、どっちがいいんだ？」

長友は「ぐうの音も出ない」と唇をかみ、「俺も1回の優勝の方がいい」と即答した。だからこそ、偉業の喜びに浸ることなどない。相手がブラジルだろうと関係ない。世界一の団結力で狙うは頂点と、この男は心に決めている。（FC東京担当・馬場 康平）