長友佑都が途中出場

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

途中出場したDF長友佑都が試合後に「5」ポーズで笑顔を見せ、「W杯はマンマミーア」と試合を振り返った。

試合が終盤に差し掛かった後半30分、日本は選手交代を行い、ついに長友が途中出場でピッチへと送り込まれた。アジア人初となる5大会連続出場の偉業を成し遂げた。

長友はピッチに入ると大きな声を張り、チームに魂を注入した。後半は守備の時間が増えたなかで、FWアレクサンデル・イサク、FWビクトル・ギョケレシュら攻撃陣とマッチアップ。堂々のプレーを見せ、日本の決勝トーナメント進出に貢献した。

長友は試合後のフラッシュインタビューで「W杯はマンマミーア」と切り出し、スウェーデン戦を総括。「もう4年間ずっとこのために準備してきたから。マンマミーヤ。興奮したね。もうこの興奮はやっぱりワールドカップでしか味わえない」と、イタリア語で「なんてこった！」など驚きの感情を表す言葉を繰り返し、5度目の大舞台で感じたことを口にした。

プレー面では「守備の部分で、まず激しく行くっていうところ、あの局面1対1で絶対負けないっていうところ、本当に魂とエネルギーをチームに注ぎたいと思っていた」とメンタル的なところについて触れながら、「僕の仕事は対面の1対1の局面で負けないということ。もうやるだけだったね」と出場した約20分間を振り返った。

そして、「本当に仲間も含めてね、すごい自分を支えてくれたし、たくさん支えがあってこのピッチに立てたんで。4年間、本当にやってきたことは無駄じゃなかったんだなと。みんなに感謝したいです」とここまで携わってきた人たちへ感謝の思いを語り、「もう優勝目指してるから。もうどこが相手だろうと勝つだけなんで。やりますよ、僕ら。見ててください」と力強いコメントを残し、ブラジル戦を見据えた。（FOOTBALL ZONE編集部）