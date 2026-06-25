◇W杯北中米大会1次リーグA組 韓国0ー1南アフリカ（2026年6月24日 メキシコ・モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）に韓国（FIFAランク25位）が南アフリカ（同60位）と対戦。後半18分に失点してまさかの敗戦。この結果によって、1次リーグ3位に転落して2大会連続の決勝トーナメント進出は結果待ちとなった。

初戦でチェコ相手に逆転勝利を飾り、白星発進を決めた韓国。第2戦ではメキシコ相手にうまく戦っていたが、ミスから喫した失点が響いて敗北。引き分け以上で2位通過が決まる1次リーグ最終戦となった。

“絶対的エース”孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）はベンチスタートになった。前半は南アフリカに9本のシュート（枠内シュート3本）を打たれたが、FC東京でも活躍するGK金承奎（キム・スンギュ）のスーパーセーブも無失点に終えた。攻撃では支配率53％で4本シュートを放つが、枠内シュートは0本に終わり、0―0のスコアレスで折り返した。

後半開始から孫興民が途中出場。後半も支配率で勝っていたが、同18分に失点して追いかける展開となった。その後も猛攻を仕掛けたが、追いつくことが出来ずまさかの敗北を喫した。

試合後はピッチに崩れ落ちて肩を落とす選手が多かった。

＜A組順位＞

(1)メキシコ 勝ち点9（3勝）得点6 失点0 +6

(2)南アフリカ 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点3 -1

(3)韓国 勝ち点3（1勝2敗）得点2 失点3 -1

(4)チェコ 勝ち点1（1分け2敗）得点2 失点6 -4