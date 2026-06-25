大分県内は25日昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあるとして、気象台では厳重な警戒を呼びかけています。

日田市に「レベル4土砂災害危険警報」、山国川上流部に「レベル4氾濫危険警報」が発表されています。



梅雨前線の影響で、大分県内は各地で雨が降り続いていて、25日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

降り始めからの雨量は、日田市椿ヶ鼻で267ミリ、佐伯市蒲江で237ミリ中津市耶馬渓で221ミリなどとなっています。

日田市に「レベル4土砂災害危険警報」、山国川上流部には「レベル4氾濫危険警報」が発表されています。

日田市、中津市、杵築市には「レベル3大雨警報」が発表されています。

また、由布市全域と日田市と中津市の一部地域に警戒レベル4にあたる避難指示が出されています。

この大雨の影響で、豊後大野市大野町の県道大分大野線で土砂崩れが発生するなど県道と市道あわせて6カ所で通行止めとなっています。

また、霧のため、東九州自動車道の別府ICと大分農業文化公園ICの間、大分自動車道の日出JCTと湯布院ICの間、日出ジャンクション全線で通行止めとなっています。

JR久大本線の庄内ー久留米の間、JR豊肥本線の中判田ー肥後大津の間で始発から運行を取りやめています。また、久大本線と豊肥本線の一部区間は本数を減らしての運行となっています。

日田市と中津市は25日全ての市立幼稚園と小中学校の臨時休校としています。

26日午前6時までの24時間に予想される雨量は、いずれも多いところで西部で250ミリ、北部で200ミリ、中部で150ミリ、南部で100ミリとなっています。

気象台は土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水や河川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。