クロワッサンがおでんに？小伝馬町『中ノ森』でサクサクからじゅわっと染み染みに変化する斬新な一品を体験

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のおでんの店『おでん・焼魚 中ノ森』です。

【新店】目から鱗のアイディアが光る名物に感心！

世の常識は一旦置くことの楽しさをこの店で学びました。だってクロワッサンをおでんにしようと誰が考えます？

関西風の澄んだダシに浮かぶそれ。炭火で焼いてるから初めサクサク、食べ進めれば染み染みの味に変化して食感じゅわっ。追いバターとチーズが美味に拍車を掛ける。旨ぁ。

一皿おでんクロワッサン429円、一皿おでんニラ醤油豆腐539円、おでん（大根275円・たまご209円・わかめ429円）

『おでん・焼魚 中ノ森』（手前から）一皿おでんクロワッサン 429円、一皿おでんニラ醤油豆腐 539円、おでん（大根 275円・たまご 209円・わかめ 429円） おでんは定番の他に和洋の一体感があるクロワッサンなどひと捻りした名物も。カツオベースのダシは低温でじっくり仕込んだ秘伝のクリアな味

これ、おでん好きの代表の森みずほさんがオニオングラタンスープをヒントに考案、和ダシに合うよう試行錯誤したんだそう。

もうひとつの看板が原始焼だ。炭火を囲むように食材を焼く日本古来の手法で、名物はイワシ。中でも数量限定「めたぼ鰯」は約130gの特大サイズ！炭の遠赤外線効果で身ふわふわ、新鮮だから内臓まで旨い。

〆で必食はこちらも森さん考案「スキ焼きごはん」。すき焼きの具を全部ご飯に乗せて掻き込みたいという子供時代の夢を形に。好きを貫く味、最高です。

『おでん・焼魚 中ノ森』（左）代表 森みずほさん、（右）副代表 中野大地さん

代表：森みずほさん、副代表：中野大地さん「築100年の長屋をリノベした店の雰囲気も楽しんでください」

『おでん・焼魚 中ノ森』

小伝馬町 『おでん・焼魚 中ノ森』

［店名］『おでん・焼魚 中ノ森』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町4-3

［電話］080-5161-0327

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時〜23時（22時LO）※土は夜のみ

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩30秒

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、めたぼ鰯の原始焼の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】クロワッサンのおでんって何!? すきやきご飯も絶品の「好き」を大切にするお店（9枚）