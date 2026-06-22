根回しに余念がありません。男性が浮気を隠すために「しがちなこと」
浮気する男性は彼女や妻にバレないような対策を色々としているもの。
そこで今回は、男性が浮気を隠すために「しがちなこと」を紹介します。
｜忘れっぽいことをアピール
男性が自分のことを「忘れっぽい」とアピールしてくるなら、それは浮気のための裏工作の１つ。
実際、浮気を頻繁に繰り返す男性ほど、普段から「覚えてない」「忘れた」と言いがちで、浮気がバレそうになった時に言い逃れする余地を残そうとしておきます。
｜急用がよく入ることをアピール
浮気をしている男性は突然の予定変更が多くなるので、「急用がよく入る」ことを普段から印象付けようともするでしょう。
｜友達と口裏合わせ
男性は友達のことになると、たとえ友達が間違ったことをしていても庇いがる。
そのため、浮気をしている際は「一緒にいたことにしておいて」と友達と口裏合わせしておくものです。
｜女性の影を一切感じさせない
仕事付き合いにおいても、交友関係においても女性との接点がないことをアピールする男性にも要注意。
仕事などで繋がりのある女性は普通はいるはずなので、かなり警戒心が強いタイプと言え、浮気の証拠などほぼ残さないタイプと言えます。
男性は浮気をするために、また浮気中は裏で色々と工作しているものなので、ぜひ今回紹介した行動をしていることに気づいたら、少し浮気を疑ってみた方が良いでしょう。
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