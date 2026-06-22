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不動産投資を始めようと考えたとき、多くの人がまず都心のマンションを思い浮かべる。だが、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏はその発想を真っ先に疑うべきだと言う。



都心の新築物件が値上がりし続けてきた背景には、インフレや建築資材の高騰だけでなく、外国人投資家の資金流入という外部要因が大きく作用してきた。木村氏によれば、こうした外部要因でつり上がった物件は「いずれ落ちる」とみており、実際に2026年には下落の兆候が出始めていると指摘する。



では、今どこで勝負すべきなのか。木村氏が整理する市場は「新築か中古か」「都心か郊外・地方か」の軸で分かれており、狙い目として残るのは都心のような外部要因に振り回されない市場であること、そして買い手も住む人も違う別物の市場であることが重要だと強調する。



そのうえで木村氏は、年収別の「必勝ロードマップ」を示す。年収500万円前後であれば、融資が通りやすい中古戸建てで実績を積み、段階的にアパートへ移行するルートが堅実だという。年収700万から1,000万円未満の層には、中古アパートをメインにしつつ戸建ても選択肢から外さない戦略を提示する。利回りの高い物件を安く仕入れ、賃貸経営の延長として売却につなげる考え方だ。



木村氏がもう一点強調するのは、目標設定の重要性だ。1物件あたり月に一定の利益が出ると仮定し、何棟で月いくらを目指すのかを先に決める。その逆算から、どのジャンルを何件買い進めるかが自ずと見えてくる、と語る。



アフタートークでは、スクール生の直近の購入実績として、毎月100件超の成果が出ていること、融資事例だけでも月100件規模の情報が共有されていることが明かされた。個別の成功事例を横展開することで、受講生全体の実力が底上げされているという。不動産投資の成否は知識量と環境で決まる、という木村氏の持論がそのまま体現された仕組みだ。