【魚座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『楽観的に過ごします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
楽観的に物事を進めていくでしょう。自分の中での理想に届いていない部分は、その内何とかなるだろうの気持ちで置いておきます。仕事や公の場では見返りを考えずに必要以上に力を注いでしまうことがあるようです。スタミナだけは切らさないようにペースを考えると良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
真面目に向き合ってみます。上手くいかないことも一旦自分に落ち度がなかったかを考えるようです。相手もその変化を密かに喜んでくれるでしょう。シングルの方は、特定の人としか仲良くしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自己流を押し付けてくることを減らします。
｜時期｜
6月22日 去っていく人がいる ／ 6月28日 恋愛運UP
｜ラッキーアイテム｜
スカーフ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞