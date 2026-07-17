全品試着して決定！ユニクロ「1番涼しい」パンツのメリットと買わなかった理由
ファッション系YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「【ユニクロ】40・50代におすすめ！1番涼しいパンツを本音レビュー【買わなかった理由】」を公開した。動画では、ユニクロの店舗で全てのパンツを触り、試着したうえで、最も涼しいと感じたアイテムをプロの視点から正直にレビューしている。
動画内で「1番涼しい」と選ばれたのは「コットンボリュームイージーパンツ」。黒田氏は「素材が軽い、綿100で生地も薄手」であることを涼しさの理由に挙げる。薄手だと下着のラインや体型を拾いそうだと心配になるが、このパンツは「ギャザーとタックでお腹周りにボリュームが出ている」ため、気になる部分をしっかりカバーしてくれるという。さらに、ウエストの紐が内側についていることで、スポーティーになりすぎず大人っぽく履ける点も高く評価した。カラーバリエーションにも触れ、特に深みのある「オリーブ」をおすすめしている。
一方で、黒田氏自身はこのパンツを「買わなかった」と明かす。最大の理由は「汗をかいた時に色が変わるかもしれない」という懸念から。自転車に乗ったり、長時間屋外で過ごしたりする際のお尻の汗ジミが気になるとし、「よく汗をかくよっていう方は、濃い色の方がおすすめ」とアドバイスを送っている。また、洗濯後にたたんで収納するとシワがつきやすいため、吊るして保管する必要がある点も注意点として挙げた。
プロならではのシビアな視点が含まれたレビューは、夏のパンツ選びの大きな助けになりそうだ。自身のライフスタイルに合わせて、快適に過ごせる一本を見つけてみてはいかがだろうか。
動画内で「1番涼しい」と選ばれたのは「コットンボリュームイージーパンツ」。黒田氏は「素材が軽い、綿100で生地も薄手」であることを涼しさの理由に挙げる。薄手だと下着のラインや体型を拾いそうだと心配になるが、このパンツは「ギャザーとタックでお腹周りにボリュームが出ている」ため、気になる部分をしっかりカバーしてくれるという。さらに、ウエストの紐が内側についていることで、スポーティーになりすぎず大人っぽく履ける点も高く評価した。カラーバリエーションにも触れ、特に深みのある「オリーブ」をおすすめしている。
一方で、黒田氏自身はこのパンツを「買わなかった」と明かす。最大の理由は「汗をかいた時に色が変わるかもしれない」という懸念から。自転車に乗ったり、長時間屋外で過ごしたりする際のお尻の汗ジミが気になるとし、「よく汗をかくよっていう方は、濃い色の方がおすすめ」とアドバイスを送っている。また、洗濯後にたたんで収納するとシワがつきやすいため、吊るして保管する必要がある点も注意点として挙げた。
プロならではのシビアな視点が含まれたレビューは、夏のパンツ選びの大きな助けになりそうだ。自身のライフスタイルに合わせて、快適に過ごせる一本を見つけてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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