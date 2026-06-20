今回は、義母の嫌味を一発で黙らせたエピソードを紹介します。

嫌味ばかり言う義母に…

「今は専業主婦ですが、会社員時代はかなり稼いでいて、貯金も結構あります。あるときマイホームを買うことになりましたが、マイホームの費用の7割は私の貯金から負担することに。

そんなある日、親戚の集まりで、夫の叔父が『まだ若いのに家を買うなんてすごいな』と言ってきたんです。すると、すかさず義母は『マイホームを買えるのは息子のおかげよ』『〇さん（私）は専業主婦だから、まったく役に立っていないわ』と偉そうに言ってきました。

ムカムカしたので、『マイホームの費用の半分以上を負担したのは私です』『私の貯金がなかったら、マイホームは買えませんでした』と言い返してやりました。さらに、『専業主婦なのも、あなたの息子さんにそうしろと言われてしているだけです』とも伝えたら、義母は唖然としていました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年2月）

▽ 何も事情を知らないのに、勝手に「自分の息子のおかげで家が買えた」なんて決めつけないでほしいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。