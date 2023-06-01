【30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]】 6月20日 発売 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」を6月20日に発売する。価格は3,300円。

「30 MINUTES SISTERS」シリーズに新たなシスター「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」が登場。キャラクター素体、タンポ印刷を施した3種類の表情パーツ、武器パーツが一式セットとなっている。

フェイスパーツはタンポ印刷により豊かな表情が付属。口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。また、眼帯を再現できる立体的なシールが付属する。

パーツの付け替えにより、袖の形状を2種類から選択でき、フードはパーツの差し替えで着脱可能となっている。

30 MINUTES LABEL共通の3mmジョイントが採用され、他シリーズのパーツもオプションとして装着できる。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・武装パーツ×1式

・シール×1式

(C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。