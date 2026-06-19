猫が「歩きながら体を伸ばす」3つの理由

1.筋肉の準備運動

猫は一日の大半を寝て過ごす動物ですが、目覚めた直後やじっとしていた後は、筋肉や関節が少し硬くなっています。

歩きながら体を伸ばすのは、急に敵が現れたり、獲物を見つけたりしたときに、いつでも全力で動けるように、全身の筋肉に刺激を与えて血行を良くしているのです。

特に後ろ足をピーンと伸ばす動きは、瞬発力を生み出すための大切な準備です。このように、日常の何気ない動作一つひとつが、猫にとっては健康な体を維持するための重要なルーティンになっています。

2.気持ちの切り替え

猫にとって「伸び」は、心のリフレッシュボタンのような役割も果たしています。寝ていた時のリラックスモードから、ご飯を食べたり遊んだりする「活動モード」へと気分を切り替える際に、体を大きく動かすことで脳に刺激を送っているのです。

また、何かに失敗したときや、少し緊張するようなことがあった後にも、歩きながら体を伸ばすことがあります。これは「転位行動」と呼ばれ、自分の気持ちを落ち着かせてリセットして次の行動に移るための合図です。

愛猫が伸びを終えた後にスタスタと歩き出したら、それは新しい活動への準備が整った証拠といえます。

3.飼い主へのアピール

猫が飼い主の目の前や足元で、歩きながらゆっくりと体を伸ばすのは、深い信頼と親しみの証です。

これは「あなたのそばにいて安心しているよ」というメッセージであると同時に、「こっちを見て！」「遊んでほしいな」という甘えのサインでもあります。

猫は無防備な姿を見せる相手を慎重に選びます。そのため、歩きながらリラックスした様子で体を伸ばすのは、飼い主を仲間として認めているからこそできる行動なのです。

もし愛猫が伸びをしながらこちらをチラリと見てきたら、優しく声をかけたり、お気に入りのおもちゃで誘ってみたりすると喜んでくれるでしょう。

体を伸ばすことで得られる「心身への効果」

猫が体を伸ばすことには、健康面で非常に大きなメリットがあります。

物理的な効果としては、筋肉の柔軟性が高まることで関節への負担が減り、しなやかな動きを保てるようになることが挙げられます。

これにより、高齢になっても活発に動き回れる丈夫な体が作られます。また、精神面での効果も無視できません。深い呼吸を伴いながら全身を伸ばすことで、自律神経のバランスが整い、心が安定します。

人間がヨガやストレッチをしてスッキリするのと同じように、猫も自分の体をケアすることで、毎日を穏やかな気持ちで過ごせているのです。

飼い主が意識したいチェックポイント

愛猫の伸びる動作を日頃からよく観察しておくことは、病気やケガの早期発見につながります。

例えば、いつもは左右均等に足を伸ばしているのに、ある時から片方の足だけをあまり伸ばさなくなったり、伸びのポーズを途中でやめてしまったりする場合は注意が必要です。関節に痛みがあったり、どこか違和感を抱えていたりするサインかもしれません。

また、伸びの回数が異常に増えた場合も、体に何らかの不調を感じていて、それを必死にほぐそうとしている可能性があります。些細な変化を見逃さないことが、愛猫の健康を守る第一歩となります。

まとめ

歩きながら体を伸ばすのは、猫が自分の体を整え、心身ともに健やかでリラックスしている素晴らしい証拠です。

日常の何気ない動きの中に隠された、筋肉のケアや気持ちの切り替えといった大切なメッセージを正しく受け取ってあげましょう。愛猫が自由にのびのびと過ごせる環境を整え、これからも優しく見守ってあげてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)