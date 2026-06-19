きょう午前、東京・北区の小学校から出火ましたが、昼ごろに火はほぼ消し止められました。全員の避難が完了したということです。

東京消防庁によりますと、午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校から出火しました。

4階の音楽準備室から黒煙が上がり、一時、激しく延焼しましたが、東京消防庁は消防車や救急車など71台を出動させて消火活動にあたり、昼ごろにほぼ消し止められました。

当初、逃げ遅れた児童が多数いるとの情報がありましたが、校舎のベランダや屋上から順次救助され、きょう登校していた児童337人ら全員の避難が完了したということです。

児童らは校庭や近隣の公園などに避難したということです。

警視庁によりますと、児童7人が煙を吸い、児童1人が避難する際に転んでひじを骨折したほか、女性教員1人が足にけがをし、男性教員1人が体調不良になるなど、合わせて10人がけがをしたということです。

音楽室で5年生の音楽の授業が行われていた際に、隣り合う音楽準備室で火か煙が出ているのを教員らが確認したということで、警視庁は音楽準備室が火元とみて出火原因を調べています。

現場は、JR王子駅から南に500メートルほどの場所です。