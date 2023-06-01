MATCH 23 グループK第1戦



2026年6月18日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム）

ポルトガル 1-1 DRコンゴ



7大会連続出場のポルトガルと、52年ぶり2度目の出場となるDRコンゴが激突。優勝候補の一角に挙げられているポルトガルは史上初の6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドが最前線に入り、ヴィティーニャとネベス、ブルーノ・フェルナンデスが中盤でトリオを結成した。





クリスティアーノ・ロナウドがボールに関わる度に大歓声となるなかで、ポルトガルが6分に幸先よく先制に成功。ヴィティーニャからのパスを受けたネトがボックス左手前からアウトスイングのクロスを供給。ゴール前に走り込んだネベスが頭で合わせてゴールネットを揺らした。ヴィティーニャを中心にボールを保持する時間が長くなるポルトガルに対して、コンゴは我慢の時間が続いていく。それでも、前半アディショナルタイムにショートコーナーの流れからリターンパスを受けたマスアクが敵陣右サイドの深い位置からクロスを送ると、ゴール前で待ち構えていたエースのウィッサがヘディングシュートを叩き込んでスコアをタイに戻した。少ないチャンスで同点に追いつかれたポルトガルは後半開始からベルナルドに変えてコンセイソンを投入。右サイドの活性化を図るなかで、55分にはバイタルエリアでボールを受けたブルーノ・フェルナンデスがクロスを送るとファーサイドのネベスが胸で落とす。これに反応したカンセロがオーバーヘッドでゴールネットを揺らしたが、これはオフサイドの判定となった。硬直状態が続くなかで、ポルトガルに決定機。カンセロのパスを受けた途中出場のコンセイソンがボックス右からマイナスに折り返す。史上初の6大会連続ゴールを狙うクリスティアーノ・ロナウドが右足で合わせたが、うまくミートはできず、ボールはゴール左へと外れた。さらに74分にもボックス右へ侵入したコンセイソンがマイナスに折り返し、再びクリスティアーノ・ロナウドが反応したが、これもうまく合わせられず。絶対的エースが立て続けに決定機を外してしまったポルトガルは、粘り強いコンゴの守備に苦戦を強いられ、このまま試合は1-1で終了。クリスティアーノ・ロナウドは自らの偉業を祝えなかった。［スコア］ポルトガル 1-1 DRコンゴ［得点者］ポルトガルジョアン・ネベス（6）DRコンゴヨアネ・ウィッサ（45＋5）［ポゼッション］ポルトガル 60%DRコンゴ 32%中立 8%［シュート数］ポルトガル：7本DRコンゴ：8本［枠内シュート］ポルトガル：1本DRコンゴ：2本［イエローカード］ポルトガルベルナルド・シウバネウソン・セメドトマス・アラウージョDRコンゴチャンセル・ムベンバポルトガルフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ロベルト・マルティネスGKディオゴ・コスタ（ポルト）DFトマス・アラウージョ（ベンフィカ）レナト・ベイガ（ビジャレアル）ジョアン・カンセロ（バルセロナ）ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）ベルナルド・シルバ（マンチェスター・シティ）ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）ペドロ・ネト（チェルシー）FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）交代出場46分 ベルナルド・シウバ→フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）72分 ペドロ・ネト→ラファエル・レオン（ACミラン）72分 ヌーノ・メンデス→ネウソン・セメド（フェネルバフチェ）83分 ヴィティーニャ→ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）DRコンゴフォーメーション：［5-3-2］監督：セバスチャン・デサブルGKリオネル・ムパシ（ル・アーヴル）DFアーロン・ワン・ビサカ（ウェストハム）スティーブ・カプアディ（ビジェフ・ウッチ）アクセル・トゥアンゼベ（バーンリー）チャンセル・ムベンバ（リール）アルトゥール・マスアク（RCランス）MFエンガライェル・ムカウ（リール）サミュエル・ムトゥサミー（アトロミトス）エド・カイエンベ（ワトフォード）FWセドリック・バカンブ（レアル・ベティス）ヨアネ・ウィッサ（ニューカッスル）交代出場57分 エンガライェル・ムカウ→ノア・サディキ（サンダーランド）74分 エド・カイエンベ→チャールズ・ピッケル（エスパニョール）74分 アルトゥール・マスアク→ジョリス・カイエンベ（ヘンク）85分 セドリック・バカンブ→サイモン・バンザ（アルジャジーラ）85分 アーロン・ワン・ビサカ→ジェデオン・カルル（アリス・リマソール）