チェジュ航空は、日韓線を対象とした「サマーウィーク夏旅特価セール」を6月17日から23日まで実施する。

片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は6月17日から10月23日まで。アプリ限定で割引コード「SUMMERWEEK」を入力すると、STANDARDとBIZ LITE運賃が最大40％オフとなる。

東京/成田・名古屋/中部・神戸・広島・松山・大分・沖縄/那覇〜ソウル/仁川線と東京/成田〜釜山線では、受託手荷物15キロが含まれている。

・ソウル発着

広島（11,400円）、松山（11,530円）、静岡（12,050円）、福岡（12,830円）、神戸（12,940円）、大分（13,430円）、大阪/関西（13,570円）、名古屋/中部（13,680円）、東京/成田（14,270円）、札幌/千歳（15,590円）、沖縄/那覇（19,430円）

・釜山発着

福岡（12,830円）、大阪/関西（13,570円）、東京/成田（14,270円）、札幌/千歳（15,590円）