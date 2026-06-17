インスタグラムで公開

中央競馬の25歳・団野大成騎手の結婚式に、豪華メンバーが出席した。戸崎圭太騎手のYouTube公式チャンネルのインスタグラムが16日に更新され、新郎新婦との記念撮影を公開。戸崎と並んだ超大物に視線が集中した。

戸崎のYouTubeチャンネル「戸崎圭太のベリベリチャンネル」のインスタグラムは、「先日、関西の若手ジョッキーの結婚式へ」として写真を公開した。

「僕のYouTubeにも参加してくれた団野大成ジョッキーです。普段から明るく、いつも声をかけてくれる大成！ 彼の人柄の良さが出ている素晴らしい結婚式でした」とつづられた1枚。団野夫妻の後ろで戸崎と並んでいたのは武豊と川田将雅だった。

57歳の武豊は安田記念、宝塚記念とG1を連勝。宝塚記念後のインタビューでは「ようやくピークが来ました。遅咲きでしたね」と話すなど、巧みな話術でもファンを魅了している。

ファンからは団野への祝福が殺到したほか、「メンツが豪華すぎます（笑）」「後ろの存在感！！」「豊さんのあいさつがとても気になります！必ず笑いをとっているはず！」「この3人来てくれるの恐縮すぎるでしょ団野くん！！」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）