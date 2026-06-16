東京消防庁が6月16日、複数の職員が傷病者の処置中に暴行を受け負傷したとXの公式アカウントで公表し、SNS上では憤りの声や、同庁の姿勢を支持する声が相次いでいます。

【ひどい】血が付いたヘルメット、壊れた眼鏡も…これが救急隊員が受けた“暴行被害”です！

東京消防庁は「【救急隊員に対する暴行】」「現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、けがを負う事件が発生しました」「暴行を加えた者は、臨場した警察により逮捕されています」などとコメントし、当時の状況の再現動画を投稿。

この動画の冒頭では、暴行により血が付いた隊員のヘルメットや、破損した眼鏡が公開されているほか、容体を確認中の救急隊員に対し、男が暴行を加える様子や、隊員を執拗（しつよう）に追いかける様子などが収められています。

同庁は「このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、毅然と対応してまいります」とコメントしており、SNS上では「東京消防庁の判断を全面的に支持します！」「毅然と対応をよろしくお願いします」など、東京消防庁の声明に対する賛同の声が上がっています。

また、「恩知らず」「助けてくれようとしている人に対して暴力とか、本気で意味が分からない」「消防隊員と救急隊員に対する暴行は許せん」「助けようとしているのに暴行って。人としてどうなの？」など、怒りの声が多く上がっています。